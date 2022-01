https://fr.sputniknews.com/20220129/un-don-de-plus-de-14-million-deuros-tombe-du-ciel-pour-une-commune-des-bouches-du-rhone-1054882710.html

Un don de plus de 1,4 million d'euros "tombé du ciel" pour une commune des Bouches-du-Rhône

Un don de plus de 1,4 million d'euros "tombé du ciel" pour une commune des Bouches-du-Rhône

Voici un cadeau inattendu pour la petite commune de Lamanon qui va hériter d’une somme de plus de 1,4 millions d’euros équivalente à un tiers de son budget... 29.01.2022, Sputnik France

2022-01-29T08:21+0100

2022-01-29T08:21+0100

2022-01-29T08:21+0100

insolite

france

bouches-du-rhône

testament

héritage

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1044803804_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_8df75eb5537a7b015c8a3c6673b4becc.jpg

Une Hollandaise, installée en Provence depuis des années, a légué la somme de 1.441.055,08 euros à la commune de Lamanon (Bouches-du-Rhône), rapporte le 28 janvier La Provence.L’annonce sur le legs, qui équivaut à un tiers du budget annuel de cette commune de 2.000 habitants, a été faite par le maire Christian Nervi.Dans son testament, la donatrice souhaitait voir son argent être alloué tout d’abord à la restauration et à l’entretien du site de Calès, son lieu préféré de promenade, et aux œuvres sociales de Lamanon, notamment le bien-être des personnes âgées. Comme le précise France Bleu, cette Hollandaise, qui vivait dans la commune voisine d'Eyguières, est morte en novembre dernier à l'âge de 84 ans.Dons généreuxAlors que les dons aux petites communes sont plutôt rares de nos jours, un cadeau autre inattendu est arrivé à quelques jours des fêtes de fin d’année dans la commune d’Espéraza, dans l’Aude, qui a reçu 500.000 euros d’un bienfaiteur anonyme. Selon France 3, celui-ci a exigé deux choses en contrepartie: baptiser une rue ou une place du nom de son père et fleurir la tombe de ses grands-parents.En décembre 2020, la commune de Vaiges, en Mayenne, avait aussi reçu une grosse somme de la part d’un homme dont l’épouse s’y était réfugiée pendant la Seconde Guerre mondiale.

france

bouches-du-rhône

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Nikita Martynov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/04/1044373465_0:0:685:685_100x100_80_0_0_efb3661f1e12c13db8f805393af7afe7.jpg

insolite, france, bouches-du-rhône, testament, héritage