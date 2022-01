https://fr.sputniknews.com/20220129/un-jeu-video-fait-son-retour-sur-iphone-apres-une-lettre-touchante-dun-pere-denfant-autiste-1054877337.html

Un jeu vidéo fait son retour sur iPhone après une lettre touchante d’un père d’enfant autiste

29.01.2022

Les éditeurs de jeux vidéo sont généralement très attentifs aux demandes de leurs communautés de joueurs. C’est suite à la lettre touchante du papa de Jack, un garçon de huit ans diagnostiqué autiste, que le studio de jeux vidéo Hello Games a décidé de mettre à jour le jeu Joe Danger, relate le Guardian.Le petit garçon est un fan inconditionnel du jeu qui est sorti en 2010 et qui a été téléchargé par près d’un million de personnes. Joe Danger est ensuite tombé en désuétude, car complètement obsolète techniquement. Il avait fini par être retiré de l’App Store et il est impossible désormais de jouer au jeu suite à la dernière mise à jour de l’iPhone. Une chose impensable pour son papa, tant l’application est très importante dans le développement de son fils."L'une des choses qui a permis à Jack et moi de nous lier est notre amour commun pour les jeux vidéo, en particulier Joe Danger", met en valeur le père avant de raconter comment l'une des premières choses qu'il entend tous les jours en franchissant la porte après une journée de travail est: Sean Murray, fondateur du studio, a déclaré que le courriel reçu a brisé le cœur de ses équipes et que celui-ci leur a donné envie de faire les choses correctement. Il a affirmé sa honte d’avoir laissé de côté ce titre pour se consacrer au jeu No Man’s Sky, sorti en 2016.C’est donc une version améliorée qui a été développée pour satisfaire le jeune garçon, mais aussi les fans de Joe Danger.L’éditeur a en outre précisé, non sans émotions, que le jeu a été retravaillé de zéro. Il est de nouveau disponible depuis jeudi 27 janvier. Ceux qui possédaient la version d’origine peuvent y jouer gratuitement. Pour les autres, le jeu est disponible au prix de 1,99 euro sur l’App Store.Le jeu vidéo, bénéfique pour les autistes?Une étude américaine publiée en 2018 a révélé les bénéfices que procurent les jeux vidéo pour les personnes atteintes d’autisme. Selon l’enquête, 50% des enfants atteints de troubles du spectre autistique présentent des symptômes de TDAH (troubles de déficit de l'attention/hyperactivité). Cependant, les médicaments fournis pour traiter les troubles du TDAH fonctionnent beaucoup moins bien lorsque les enfants présentent également des troubles autistiques.C’est pourquoi les chercheurs ont prospecté de nouvelles formes de traitements. Parmi elles, le projet EVO, un jeu vidéo thérapeutique qui a été examiné par une équipe de chercheurs, et dont les résultats ont été publiés dans le Journal of Autism and Developmental Disorders.L’étude a été menée sur 19 enfants âgés de 9 à 13 ans qui présentent des troubles du spectre autistique et des symptômes de troubles de déficit de l’attention ou d’hyperactivité. Ainsi, ils présentent donc des formes d’altération de la fonction cognitive et se retrouvent donc moins attentifs. Ce groupe a été divisé en deux. Si les enfants du premier groupe ont pu jouer à ce jeu, les autres ont joué à un jeu éducatif de reconnaissance de formes. Les enfants ont adhéré au jeu vidéo EVO à 95% et ceux-ci avec leurs parents ont déclaré que le jeu était très utile pour améliorer leurs capacités d’attention.Le remaster a le vent en poupeLa nostalgie des joueurs envers les anciens jeux a poussé ces dernières années de nombreux éditeurs à sortir des versions modernisées de leurs classiques. Parfois, pour des raisons techniques, il n’était plus possible d’y jouer, comme par exemple sur PC lorsque la nouvelle version de Windows 10 apparue dans les années 2010 a cessé de prendre en charge les logiciels anti-copie plus connus sous le nom de DRM.Ainsi, de nombreux jeux sortis au début des années 2000 sont devenus injouables. Lors de la Gamescom 2015, Boris Schneider-Johne, le responsable de Windows, a justifié ce choix par des raisons de sécurité informatique.Si des titres comme The Legend of Zelda, Resident Evil ou Final Fantasy ont connu un succès, l’éditeur Take Two qui comptait surfer sur la vague avec sa réédition de la trilogie de Grand Theft Auto a connu un véritable flop à l’automne 2021. Le jeu a été mal reçu par les joueurs en raison de nombreux bugs supplémentaires qui se sont ajoutés à ceux déjà présents dans la version originale.

