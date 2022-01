https://fr.sputniknews.com/20220129/y-a-t-il-des-alternatives-au-gaz-russe-pour-leurope-des-analystes-decrivent-des-scenarios-1054881269.html

Y a-t-il des alternatives au gaz russe pour l’Europe? Des analystes décrivent des scénarios

Derrière les promesses des États-Unis de remplacer le gaz russe pour les Européens et les discussions sur le GNL ne sont cachés que des enjeux politiques... 29.01.2022

La situation géopolitique relative à l’Ukraine persiste et entraîne des discussions sur les livraisons de gaz russe en Europe. Les États-Unis ont à maintes reprises avancé l’idée que la Russie lancerait une agression contre l’Ukraine. Et de ce fait, ils introduiront avec l’Europe de nouvelles sanctions contre Moscou. De cette position, les craintes des Européens sur des perturbations des livraisons de gaz, alors que leurs stocks gaziers souterrains sont à des niveaux très bas cette année, les poussent à réfléchir à des alternatives au gaz russe. Mais existent-elles dans la conjoncture de la situation géopolitique actuelle?Il rappelle que la presse britannique a déjà écrit sur les craintes qui existent en Europe si la Russie coupe les livraisons de gaz aux Européens en réponse à de sévères sanctions économiques.Auparavant, les États-Unis avaient annoncé leur intention de trouver d'autres sources d’or bleu pour l'Europe au cas où le transit russe par l'Ukraine serait interrompu."Un jeu politique"Pour Vladimir Demidov, analyste international du marché des ressources et de l'énergie, les promesses des États-Unis de trouver des alternatives pour l’Europe et de remplacer le gaz russe par du gaz naturel liquéfié (GNL) relèvent plutôt d’enjeux politiques, si l’on parle des perspectives à court terme.Les alternatives comme les gazoducs en provenance de Norvège ou d'Algérie ne sont non plus une alternative, expliquent les experts, notamment car ces pays ne disposent ni de capacités de production supplémentaires, ni d’une infrastructure à une telle échelle pour remplacer le gaz russe.La production de la Norvège est en baisse et ce pays ne peut pas l’augmenter, tous ses gisements sont en état de déclin, ainsi la Norvège ne sera même pas en mesure de remplacer une partie du gaz russe, conclut l’analyste international Vladimir Demidov.Le GNL, une alternative réelle ou non?Une alternative au gaz russe pourrait être le GNL, évoqué et promu par les États-Unis, pourtant les spécialistes interviewés par Sputnik estiment que l'Europe ne serait pas en mesure de subvenir entièrement à ses besoins avec du GNL dans la situation géopolitique actuelle.En outre, il ne suffit pas que de détourner les approvisionnements de GNL vers l'Europe, rappelle Igor Iouchkov, analyste du Fonds russe de la sécurité énergétique nationale, tous ces pays "doivent alors tous ensemble augmenter la production du volume au niveau que la Russie fournit. S'ils se détournent des marchés asiatiques vers les marchés européens, les prix vont augmenter. Le GNL va toujours là où le prix est le plus élevé".Ainsi, il explique que pour attirer le GNL en masse en Europe, les États-Unis, qui promettent de le faire, devraient alors créer une raison insitant tout le monde à aller en Europe.Selon l’analyste du Fonds russe de la sécurité énergétique nationale, actuellement "tout le monde dans le monde produit autant qu'il peut parce que les prix sont déjà élevés et qu'il y a une pénurie, tout le monde veut faire de l'argent, personne n'a de réserves pour augmenter la production". Il est impossible d'augmenter la production autant que l'offre de la Russie.Ainsi, toutes ces discussions et promesses concernant le remplacement du gaz russe en totalité ou en partie pour les Européens ne sont qu’"une tentative des Américains d'apaiser l’Europe", conclut-il.

