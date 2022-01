https://fr.sputniknews.com/20220130/attal-sceptique-sur-lutilite-dun-debat-pour-macron-avant-le-premier-tour-1054895453.html

Attal "sceptique" sur l'utilité d'un débat pour Macron avant le premier tour

2022-01-30T08:44+0100

présidentielle 2022

france

emmanuel macron

débat public

gabriel attal

"Le Président a toujours montré son intérêt pour la confrontation d'idées. Mais à quoi ressemblerait ce débat de premier tour ? Douze candidats cherchant pendant 1h50 leur +moment+ avec le président, qui aurait dix minutes pour leur répondre. Je suis sceptique face à un tel format qui montrerait surtout un manque d'exigence démocratique", estime ce proche du président sortant dans un entretien mis en ligne samedi soir.Alors que les oppositions poussent Emmanuel Macron à annoncer enfin sa candidature pour que la campagne démarre vraiment, Gabriel Attal estime que "l'absence de débat est le fait des candidats déclarés" qui "installent une campagne de morts-vivants".Pour ce qui est du projet du futur candidat Macron, le porte-parole dit, sans plus de précisions: "dans l'après-Covid, on veut continuer à réinventer notre modèle productif par l'investissement, la compétitivité, la décarbonation. On veut aussi poursuivre la redéfinition de notre contrat social, avec des devoirs qui passent avant les droits, du respect de l'autorité aux prestations sociales."Concernant les adversaires politiques, ce sniper de la macronie estime que "les partis de gauche sont au bout d'un cycle" et qu'à droite, "il y a y a un mercato entre LR, le RN et Zemmour", un "match à trois" qui "s'est transformé en triangle des Bermudes".

2022

