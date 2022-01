https://fr.sputniknews.com/20220130/au-royaume-uni-il-a-conduit-pendant-plus-de-70-ans-sans-avoir-daccident-ni-de-permis-1054895614.html

Au Royaume-Uni, il a conduit pendant plus de 70 ans sans avoir d’accident ni de permis

Au Royaume-Uni, il a conduit pendant plus de 70 ans sans avoir d’accident ni de permis

La police d’une petite ville britannique a exprimé sa surprise d’apprendre, lors d’un contrôle de routine, qu’un conducteur de 83 ans conduisait depuis 1950... 30.01.2022, Sputnik France

Un contrôle de routine a mis un terme aux habitudes d’un conducteur britannique. Né en 1938, il a conduit toute sa vie sans permis.La police de la ville de Bulwell, en banlieue de Nottingham, a annoncé le 26 janvier sur Facebook avoir eu du mal à y croire: l’homme a confié conduire depuis l’âge de 12 ans et avoir réussi à ne jamais être arrêté par la police.Depuis 1950, soit pendant plus de 70 ans, "il n’avait jamais eu d’accident, n’avait causé de blessures à personne et n’avait causé aucune perte financière à personne, n’étant jamais assuré", révèle la police de Bulwell.L’octogénaire devra payer une amende pour conduite sans permis et sans assurance en plus de se doter de tous les documents obligatoires. Dans le cas contraire il risque de rester sans voiture car les lois prévoient sa vente aux enchères s’il ne présente pas une assurance dans un délai de deux semaines.La police prévient cependant qu’"en raison de l'augmentation du nombre de caméras à Nottingham, même lors de petits trajets, vous risquez de tomber sur une caméra, alors assurez-vous que vos documents sont en ordre... car un jour vous serez pris".La conduite sans permis pendant des décennies n’est pas pratiquée uniquement outre-Manche.De 30 à 47 ans sans permis en FranceDébut janvier, France Bleu a rapporté que pendant un contrôle les gendarmes de Haute-Savoie avaient arrêté une voiture conduite par un médecin toulousain de 64 ans qui roulait sans permis depuis plus de 30 ans.Selon Le Dauphiné Libéré, cet automobiliste d’origine algérienne est arrivé en France en 1990. Il avait un an pour effectuer des démarches administratives et pour faire reconnaître son permis de conduire algérien, ce qu’il n’a pas fait à temps. En 2008, il a tenté de passer le permis, l’a raté et a continué à rouler sans pendant toutes ces années.Début décembre dernier, un automobiliste conduisant sans permis depuis 1994 a été arrêté dans le Finistère, relate Auto-Moto.Une simple vérification de son identité dans la base de données a révélé qu’il avait été inscrit dans une auto-école, mais ne s’était jamais présenté à l’examen du permis.En 2013, Marie Claire avait indiqué qu’un homme de 67 ans vivant dans l’Orne avait été arrêté au volant de son véhicule puis avait avoué aux forces de l’ordre conduire sans permis depuis 1966, soit pendant près de 47 ans.D’après les chiffres officiels de 2019 obtenus par Le Parisien début décembre dernier, 770.000 personnes circulaient de manière illicite en France. Cela représente une hausse de 18% par rapport à l’estimation de 2018 et de 54% par rapport au chiffre de 2014.

