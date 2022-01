https://fr.sputniknews.com/20220130/bardella-accuse-le-camp-zemmour-de-proposer-de-largent-aux-elus-du-rn-1054901192.html

Bardella accuse le camp Zemmour de proposer de "l'argent" aux élus du RN

Le camp d'Éric Zemmour propose de "l'argent" et des investitures aux élus et militants du Rassemblement national (RN) pour qu'ils le rejoignent, a déclaré... 30.01.2022, Sputnik France

Confrontée à plusieurs défections de proches partis rejoindre l'écrivain et sonnée vendredi par les propos ambigus de sa nièce Marion Maréchal, la candidate du Rassemblement nationale (RN) Marine Le Pen a invité samedi "ceux qui veulent partir" à quitter sur le champ sa campagne.Marion Maréchal, nièce de la présidente du Rassemblement national, a confirmé vendredi au Figaro songer à soutenir Éric Zemmour pour l'élection présidentielle, une défection de taille, à la douloureuse symbolique, pour Marine Le Pen.Après les ralliements de Jérôme Rivière et Gilbert Collard, figures de l'ex-FN, au candidat de Reconquête, l'ancienne députée du Vaucluse, qui s'était retirée de la politique il y a cinq ans pour se consacrer à l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques (Issep) à Lyon, a commencé jeudi à instiller le poison du doute en confiant au Parisien réfléchir à rallier Éric Zemmour.

