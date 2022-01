https://fr.sputniknews.com/20220130/en-thailande-une-plage-declaree-zone-sinistree-apres-une-fuite-dun-oleoduc-1054898551.html

En Thaïlande, une plage déclarée zone sinistrée après une fuite d'un oléoduc

En Thaïlande, une plage déclarée zone sinistrée après une fuite d'un oléoduc

Une plage de l'est de la Thaïlande a été déclarée zone sinistrée, après que du pétrole qui s'échappe d'un oléoduc sous-marin s'est écoulé sur le rivage. 30.01.2022, Sputnik France

2022-01-30T14:32+0100

2022-01-30T14:32+0100

2022-01-30T14:35+0100

thaïlande

oléoduc

plage

fuite

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1045292171_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_e9141c51e3d0dec4a6dd2bdeddc18394.jpg

La fuite, provenant d'un oléoduc situé dans le golfe de Thaïlande et appartenant à Star Petroleum Refining, a commencé tard le 25 janvier et a été maîtrisée un jour plus tard après avoir déversé environ 50.000 litres de pétrole dans l'océan, à environ 20 kilomètres de la côte est industrialisée du pays.Une partie du pétrole a atteint le rivage de la plage de Mae Ramphueng, dans la province de Rayong, tard vendredi, après s'être répandu sur 47 km2 de mer dans le golfe.La Marine thaïlandaise, qui travaille avec la société pour contenir la fuite, a déclaré que la principale masse de pétrole se trouvait toujours au large, et que seule une petite quantité avait été rejetée sur au moins deux endroits le long de la plage de 11 km.Environ 150 employés de Star Petroleum Refining et 200 membres de la Marine ont été déployés pour nettoyer la plage et des barrières de protection ont été mises en place, a indiqué la Marine.Douze navires de la Marine et trois navires civils, ainsi qu'un certain nombre d'avions, s'efforcent de contenir la marée noire en mer à l'aide de barrages flottants et de dispersants.

thaïlande

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

thaïlande, oléoduc, plage, fuite