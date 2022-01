https://fr.sputniknews.com/20220130/entretien-avec-le-pr-raoult-il-ny-a-pas-derreur-que-jai-commise-que-je-regrette-aujourdhui-1054876712.html

Entretien avec le Pr Raoult: "Il n’y a pas d’erreur que j’ai commise que je regrette aujourd’hui"

Entretien avec le Pr Raoult: "Il n’y a pas d’erreur que j’ai commise que je regrette aujourd’hui"

Deux ans tout juste après son apparition, la pandémie de Covid-19 est encore loin d’être un mauvais souvenir. Pour Sputnik, le professeur Didier Raoult dresse... 30.01.2022, Sputnik France

2022-01-30T11:00+0100

2022-01-30T11:00+0100

2022-01-30T11:00+0100

covid-19

emmanuel macron

olivier véran

vaccination

obligation vaccinale

covid-19

didier raoult

chloroquine (chloroquinine)

jean castex

pfizer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1c/1054876537_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6d0de185faf277dc80328c6ac1582241.jpg

Le 27 décembre 2020, la France lançait officiellement sa campagne de vaccination contre le Covid-19. Depuis, près de 54 millions de premières doses ont été administrées, et un peu moins de 80% de la population française est entièrement vaccinée. Un peu plus d’un an plus tard, la stratégie du "tout-vaccinal" décidée par le gouvernement est loin de convaincre le Pr Raoult.Pis, selon le directeur l’IHU Méditerranée Infection, l’injonction à la vaccination permanente relèverait davantage de la "religion" que de la science. "On voit bien qu’il n’est plus question de science ni de maladie infectieuse, mais d’obéissance. Le vaccin est devenu un élément de l’obéissance. “Vous devez obéir”, nous dit-on!", raille le scientifique. Insensible aux attaques dont il est l’objet, le Pr Raoult refuse de reconnaître "la moindre erreur" depuis le début de la crise sanitaire.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Lefebvre https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/02/1044361513_0:126:960:1086_100x100_80_0_0_e2211fb16d1d9051fb14ab80d5521dc6.jpg

emmanuel macron, olivier véran, vaccination, obligation vaccinale, covid-19, didier raoult, chloroquine (chloroquinine), jean castex, pfizer, crise sanitaire, variant omicron du covid-19, pass vaccinal, france