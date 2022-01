https://fr.sputniknews.com/20220130/las-vegas-9-morts-dans-un-carambolage-cause-par-un-conducteur-qui-a-grille-un-feu-rouge-1054897984.html

Las Vegas: neuf morts dans un carambolage causé par un conducteur qui a grillé un feu rouge

Las Vegas: neuf morts dans un carambolage causé par un conducteur qui a grillé un feu rouge

Neuf personnes ont trouvé la mort samedi à Las Vegas, dans l'ouest des États-Unis, dans un carambolage causé par un conducteur qui a grillé un feu rouge... 30.01.2022, Sputnik France

2022-01-30T13:05+0100

2022-01-30T13:05+0100

2022-01-30T14:08+0100

états-unis

los angeles

victimes

automobile

las vegas

accident de la route

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1054897958_0:640:2048:1792_1920x0_80_0_0_0045e96212b77641071de21b6b1c0dda.jpg

Une personne était en outre dans un état critique après cet accident dans la ville du Nevada.La voiture, qui a grillé le feu rouge, roulait à "grande vitesse" et a "percuté de nombreux véhicules, entraînant le chaos", a-t-il ajouté, précisant que l'accident avait impliqué six véhicules et 15 personnes.Les occupants du véhicule fautif ont tous perdu la vie.

états-unis

los angeles

las vegas

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

états-unis, los angeles, victimes, automobile, las vegas, accident de la route