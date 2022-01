https://fr.sputniknews.com/20220130/le-stade-extreme-de-senilite-apres-un-reportage-suisse-sur-la-situation-en-ukraine-moscou-reagit-1054893305.html

"Le stade extrême de sénilité": après un reportage suisse sur la situation en Ukraine, Moscou réagit

La diplomatie russe a qualifié de "fausse histoire d’horreur" un reportage de la télévision suisse sur une prétendue concentration de forces russes à proximité... 30.01.2022, Sputnik France

Certains reportages "absurdes" diffusés ces derniers temps par les médias occidentaux suscitent des doutes quant à leur professionnalisme, a déclaré ce samedi 29 janvier le ministère russe des Affaires étrangères, commentant un reportage télévisé suisse concernant la prétendue concentration de troupes russes à la frontière de l'Ukraine.Le ministère note que les séquences de la vidéo rappellent "une sélection aléatoire d’images fournies par Google pour la requête +Russie, hiver, équipement militaire+. Et que la chaîne suisse, lorsqu’elle prétend que la Russie transfère des effectifs importants à la frontière ukrainienne et qu’elle y déploie des équipements, y compris des chars, "arrivés de Sibérie", diffuse en réalité des séquences filmées sur les polygones de tir du district militaire russe du Sud.Quand les journalistes confondent l’Ukraine et la Biélorussie"Le journaliste, qui fait des annonces si effrayantes pour les spectateurs occidentaux, parle sans doute des préparatifs aux exercices défensifs russo-biélorusses Détermination de l’Union 2022" qui sont programmés sur le territoire biélorusse en janvier et février, note le ministère.Le ministère a recommandé aux journalistes suisses de contacter le ministère russe de la Défense et le site de la présidence russe Kremlin.ru pour apprendre ce que font actuellement les forces russes et ce que signifie "une inspection du potentiel de DÉFENSE".Tensions autour de l’UkraineLa Russie a rejeté à plusieurs reprises les accusations d'"actions agressives" formulées par les pays de l’Otan, de l’UE et l’Ukraine, soulignant qu’elle ne menaçait personne et n'allait attaquer aucun pays. Elle a proposé en décembre des projets d’accords sur les garanties de sécurité à l’Otan et aux États-Unis.Les autorités russes estiment que ces accusations servent de prétexte pour l’Otan qui déploie des équipements militaires supplémentaires à proximité des frontières russes. Or, selon Moscou, ce renforcement de la présence militaire de l’Alliance risque de saper les discussions sur les garanties de sécurité en Europe initiées par la Russie.

