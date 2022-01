https://fr.sputniknews.com/20220130/linde-envoie-des-lots-de-medicaments-en-afghanistan-1054895322.html

L'Inde envoie des lots de médicaments en Afghanistan

L'Inde a envoyé, récemment, trois tonnes de médicaments vitaux en Afghanistan, dans le contexte d'une situation humanitaire exacerbée par un hiver rigoureux. 30.01.2022, Sputnik France

"Les médicaments ont été remis à l'Institut Indira Gandhi de la santé infantile à Kaboul", a indiqué, samedi, le ministère indien des Affaires étrangères. "Dans les semaines à venir, nous fournirons davantage de lots d'aide humanitaire consistant en des médicaments et céréales alimentaires pour le peuple afghan", a indiqué le ministère dans un communiqué.L'Inde avait précédemment fourni 3,6 tonnes de médicaments et 500.000 doses de vaccins Covid-19 à l'Afghanistan et s'est également engagée à envoyer 500.000 doses de vaccins supplémentaires dans les semaines à venir.Les talibans, dont le régime à Kaboul n'a pas été reconnu par New Delhi, ont salué l'aide apportée par l'Inde. Les comptes Twitter et les porte-parole du groupe ont exprimé leur gratitude pour l'aide.L'ONU a demandé près de 8 milliards de dollars pour assurer des activités humanitaires en Afghanistan en 2022.Selon l'ONU, environ 23 millions d'Afghans sont en état d'urgence humanitaire, et l'UNICEF estime que plus d'un million d'enfants risquent de mourir de malnutrition et de maladies liées à la faim.

