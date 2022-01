Londres doublera ses troupes déployées en Estonie au sein de l’Otan

"Nos efforts diplomatiques sont combinés aux mesures de dissuasion. Nous offrons à l’Otan des avions supplémentaires, ainsi que des navires de guerre et des spécialistes. Nous doublons le nombre de nos troupes en Estonie, et mettons également en alerte le porte-avions HMS Prince of Wales", a indiqué la ministre dans une tribune publiée dans le Daily Telegraph.