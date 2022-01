https://fr.sputniknews.com/20220130/niger-une-dizaine-de-terroristes-tues-par-larmee-pres-de-la-frontiere-du-nigeria-1054898831.html

Niger: une dizaine de terroristes tués par l'armée près de la frontière du Nigeria

L'armée du Niger a annoncé avoir tué samedi une dizaine de combattants du groupe Etat islamique* en Afrique de l'Ouest (ISWAP), lors de l'attaque de l'une de... 30.01.2022, Sputnik France

''Ce jour 29 janvier aux environs de 07h30, un élément ennemi à bord de sept Toyota a attaqué la position militaire de Chetima Wangou'', indique un communiqué du ministère nigérien de la Défense, ajoutant que '’la réaction énergique des militaires du poste a permis de repousser l’attaque et mettre l’ennemi en déroute’’."Une opération de ratissage entreprise par les forces de défense et de sécurité (FDS) a donné le bilan d’aucune victime du côté ami pendant que l’ennemi a enregistré une dizaine de corps trouvés, trois véhicules détruits et un véhicule trouvé abandonné’’, précise le communiqué.Chétima Wangou est un village située à 25 km de Diffa, la grande ville du sud-est nigérien, frontalier du Nigeria souvent ciblé par des incursions djihadistes de Boko Haram* et de l'Iswap, sa branche dissidente.Depuis 2015, la région de Diffa fait face à de récurrentes attaques terroristes de la nébuleuse Boko Haram* qui écume le long de la frontière nigéro-nigériane dans cette zone.En août 2021, 16 soldats nigériens avaient été tués lors d'une attaque menée par "plusieurs centaines d'éléments" de Boko Haram* à Baroua, autre village de Diffa dont 6.000 habitants s'étaient réinstallés deux mois plus tôt, après avoir fui les atrocités des djihadistes en 2015.*Organisation terroriste interdite en Russie

