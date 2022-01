https://fr.sputniknews.com/20220130/pour-trump-la-faiblesse-de-biden-cree-un-risque-reel-de-3e-guerre-mondiale-1054896617.html

Pour Trump "la faiblesse" de Biden crée "un risque réel" de 3e Guerre mondiale

Pour Trump "la faiblesse" de Biden crée "un risque réel" de 3e Guerre mondiale

La situation en Ukraine a été plusieurs fois évoquée par Donald Trump lors de son dernier meeting au Texas, le 29 janvier.

Si à l’époque Donald Trump voulait "rendre à nouveau l’Amérique grande", il appelle plus d’un an après l’élection de son adversaire à "sauver l’Amérique". Sous ce slogan, il a fait une tournée dans le sud du pays. Le 29 janvier, il a ainsi tenu un meeting au Texas, au cours duquel il a de nouveau reproché à Biden ses échecs sur la scène internationale, et particulièrement en Ukraine.D’après lui, s’il avait été Président, la Russie n’aurait jamais "osé" masser ses troupes près de la frontière de l’Ukraine. Il a souligné que sa présidence était la seule période durant laquelle la Russie "ne bougeait pas".Il a d’ailleurs accusé l’administration actuelle d’être obsédée par Kiev tout en ignorant ce qui se passe à la frontière avec le Mexique.Sur Biden et ZelenskyDonald Trump est également revenu sur la récente conversation téléphonique entre Joe Biden et Volodymyr Zelensky qui, selon lui, "a échoué".En effet, d’après un journaliste de CNN, Biden aurait mis en garde le chef de l’État ukrainien contre une "invasion russe presque certaine une fois que le sol aura gelé en février". M. Zelensky aurait quant à lui qualifié cette menace de "dangereuse mais ambiguë" et aurait demandé à son homologue de "se calmer". Par la suite, une porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Emily Horne, a contesté cette description de l'appel et a dénoncé "des mensonges".Les USA et l’OtanFinalement, selon Trump, la situation actuelle avec l’Ukraine s’explique par le fait que les pays européens pensent que les États-Unis doivent les protéger gratuitement. Il a ainsi rappelé avoir demandé à ces alliés leur obligation de contribuer au budget de l’Otan.Le Kremlin explique pour sa part la présence de ses troupes près de la frontière ukrainienne par la tension persistant dans la région, démentant toute intention belliqueuse à l’égard de son voisin. Il insiste d’ailleurs sur ses demandes de garanties juridiques de non-élargissement de l'Otan, en particulier à l’Ukraine.

