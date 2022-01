https://fr.sputniknews.com/20220130/presidentielle-aujourdhui-je-reste-avec-marine-le-pen-assure-thierry-mariani-1054900322.html

Présidentielle: "aujourd'hui je reste avec Marine Le Pen", assure Thierry Mariani

Présidentielle: "aujourd'hui je reste avec Marine Le Pen", assure Thierry Mariani

L’eurodéputé RN Thierry Mariani n’envisage pas de quitter son parti, comme nombre de ses anciens alliés. Au micro de Franceinfo il avoue vouloir soutenir... 30.01.2022, Sputnik France

présidentielle 2022

marine le pen

thierry mariani

marion maréchal-le pen

rassemblement national (rn)

Malgré la série de défections frappant actuellement le Rassemblement national (RN), l’eurodéputé Thierry Mariani assure qu’il ne projette pas de suivre l’exemple de certains de ces ex-alliés et de changer de camp. Du moins pour l’instant.Alors que la présidente du Rassemblement national reste assez stable dans les intentions de vote à 18,5%, selon un récent baromètre d’Ifop-Fiducial pour Paris Match et LCI, Thierry Mariani tient à souligner:Bien qu’il reconnaisse éprouver "beaucoup d’estime pour Éric Zemmour", respecter les membres de son équipe et juge "qu'une partie de ses idées sont très bonnes", l’eurodéputé avoue être gêné par l’impression "qu’ils sont là pour bâtir le coup d’après"."Moi ce qui m’intéresse ce n'est pas de construire le parti après les élections une fois que Macron sera réélu. Moi ce que je veux c’est que Macron soit battu", a-t-il précisé une semaine après que Gérald Darmanin a désigné Marine Le Pen comme "la personne la plus dangereuse pour le pays" tant qu’elle demeure la plus susceptible de se qualifier pour le second tour.Trahison de Marion Maréchal?Le Rassemblement national a perdu ces dernières semaines quelques cadres tels que Jérôme Rivière et Gilbert Collard. Ce dernier a annoncé avoir "franchi le Rubicon" lorsqu’il a opté pour Éric Zemmour.Désormais, le départ de la nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, plane au-dessus du RN. Dans une interview au Parisien, la dirigeante de l’ISSEP a affirmé qu’elle envisageait cela.Si l’entourage de Mme Le Pen dénonce ce geste qui n’a pas encore été acté, Thierry Mariani ne parle pas de trahison.

