https://fr.sputniknews.com/20220130/symbole-dun-dialogue-rompu-la-permanence-dune-elue-lrem-vandalisee-en-moselle-1054901303.html

"Symbole d'un dialogue rompu": la permanence d’une élue LREM vandalisée en Moselle

"Symbole d'un dialogue rompu": la permanence d’une élue LREM vandalisée en Moselle

Après que le député LREM Romain Grau a été attaqué par des opposants au pass vaccinal à Perpignan, c’est la mosellane Isabelle Rauch qui dénonce un "acte de... 30.01.2022, Sputnik France

2022-01-30T21:15+0100

2022-01-30T21:15+0100

2022-01-30T21:15+0100

france

moselle

covid-19

campagne de vaccination contre le covid-19 en france

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104213/87/1042138792_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6610ce3e4872195b7c957f8596e28dc0.jpg

Le 29 janvier, tandis que des opposants au pass vaccinal manifestaient dans plusieurs villes de France, la permanence de la députée LREM Isabelle Rauch a été dégradée à Thionville en début d'après-midi.Selon son collaborateur, cité par Franceinfo, une pierre a été lancée à travers la vitrine, ce qui a déclenché l'alarme. Personne n'était à l'intérieur, a ensuite précisé l’élu qui envisage de porter plainte lundi.Si l’enquête a été ouverte pour retrouver le ou les responsables, la députée a pointé sur BFM TV "une minorité" qui n’est pas d’accord avec la politique du gouvernement.D’après elle, c’est "une acte inacceptable", ainsi que le "symbole d'un dialogue rompu" et d’"une attaque contre la démocratie et l'idéal de la République".Victime de harcèlement en ligneEntre le printemps et la fin de l'été 2021, la députée a été victime d’harcèlement moral en ligne. Selon le parquet de Paris, le groupe antivaccins "V_V" s’en trouvait à l’origine. Huit de ses membres ont été interpellés et mis en garde à la mi-janvier 2022.Interrogée par l’AFP, l’élue a raconté avoir été traitée sur les réseaux sociaux de nazie pour avoir soutenu la vaccination, son visage étant même barré d'une croix gammée.Le 22 janvier, relate le parquet de Paris, le député LREM Romain Grau a été agressé à Perpignan par des personnes manifestant contre le pass sanitaire. L’élu a déclaré à l’AFP avoir été victime d’"insultes assez lourdes" et d'un "coup de poing sur le menton" après être sorti dans la rue pour calmer les gens frappant sur les vitres de sa permanence.

france

moselle

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

france, moselle, covid-19, campagne de vaccination contre le covid-19 en france