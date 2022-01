Canada: les camionneurs protestent contre les restrictions sanitaires

Le convoi de camions s’est étiré sur près de 70 kilomètres. En cours de route, il a été rejoint également par des Canadiens à pied. Les gens ont marché pendant plusieurs jours avec des pancartes sur lesquelles on pouvait lire "Au diable Trudeau" et "Non aux restrictions". Les militants de droite du Québec se sont activés: on pouvait parfois voir des pancartes qui faisaient allusion à une nouvelle "invasion" américaine: "Réveillez-vous!", "2022, c’est 1776" (en 1775-1776, les Américains ont envahi le Canada).