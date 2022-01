https://fr.sputniknews.com/20220131/afrique-du-sud-des-velos-electriques-pour-lutter-contre-le-braconnage-1054907803.html

Afrique du Sud: des vélos électriques pour lutter contre le braconnage

Pour lutter contre le braconnage en Afrique du Sud, une entreprise suédoise a lancé, en étroite collaboration avec le Collège de la faune d'Afrique australe... 31.01.2022, Sputnik France

Des ingénieurs de l’entreprise Cake ont développé un vélo de brousse électrique, une moto tout-terrain électrique silencieuse et spécialement conçue, permettant aux rangers d'approcher les braconniers sans être détectés et ouvre la voie à des patrouilles anti-braconnage plus efficaces dans la région.Les initiateurs ont expliqué que le projet a permis aux rangers d'approcher les braconniers sans se faire repérer et stopper les attaques illégales sur de nombreux animaux sauvages.Le PDG de Cake, Stefan Ytterborn, a déclaré à cet égard que les motos à moteur à combustion traditionnelles nécessitent des livraisons de carburant coûteuses, peu pratiques et non durables pour soutenir les équipes de rangers alors qu'elles travaillent au plus profond de la brousse africaine.Pour sa part, la directrice générale du SAWC, Theresa Sowry, a souligné que le braconnage avait des conséquences dévastatrices pour la faune dans toute l'Afrique.Et d’ajouter qu’en utilisant des motos tout-terrain, l'objectif est d'augmenter l'efficacité de l’arrestation des braconniers sans les avertir d'une approche. Le partenariat pour tester de nouvelles technologies pour des solutions de conservation innovantes était extrêmement important, soutient-elle.Le Collège de la faune d'Afrique australe est situé à seulement 10 km à l'ouest du parc national Kruger, le plus grand en Afrique du Sud.En Afrique du Sud, le braconnage de rhinocéros et des éléphants constitue un défi majeur pour les autorités. Selon des chiffres officiels, un total de 394 rhinocéros ont été tués dans le pays pour leurs cornes en 2020, contre 594 en 2019, soit une baisse de 33% largement attribuée aux confinements liés au coronavirus.

