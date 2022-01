https://fr.sputniknews.com/20220131/arrestation-a-stockholm-dun-homme-pour-le-survol-en-drone-de-la-residence-royale-1054918609.html

Arrestation à Stockholm d'un homme pour le survol en drone de la résidence royale

Un homme a été arrêté après avoir prétendument survolé en drone la résidence du roi et de la reine de Suède, le palais de Drottningholm à l'ouest de Stockholm... 31.01.2022, Sputnik France

2022-01-31T21:02+0100

2022-01-31T21:02+0100

2022-01-31T21:04+0100

stockholm

suède

château

drone

"Il s'agit d'une personne qui a été arrêtée hier (dimanche) après avoir fait voler un drone", a déclaré la porte-parole de la police, Anna Westberg.Alors que les médias suédois rapportent qu’il s’agit d’un ressortissant russe d'une quarantaine d'années, la police n’a pas fait de commentaires sur la nationalité du prévenu.Le procureur chargé de l'affaire a confirmé que l'homme est un citoyen étranger et d'âge moyen.Le mis en cause a été arrêté sur place par des agents de sécurité qui ont remarqué la présence du drone volant dans la zone et ont appelé la police. Arrêté, puis libéré faute de motifs suffisants pour le détenir, il est toujours soupçonné d'accès non autorisé à des lieux sensibles.Jusqu'à deux ans de prisonLa loi suédoise prévoit jusqu'à deux ans d'emprisonnement pour l'accès non autorisé à des lieux protégés.L'enquête sur cet incident a été en partie confiée à l’agence suédoise du renseignement intérieur (Säpo).Le château de Drottningholm est une zone spécialement protégée, et il est interdit de faire voler des drones au-dessus de l'enceinte du palais.

stockholm

suède

