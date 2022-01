https://fr.sputniknews.com/20220131/bisexuel-et-avocat-des-migrants-le-nouveau-superman-woke-fait-un-flop-1054911438.html

"Quelqu'un avec une super vue et une super ouïe peut-il ignorer les injustices au-delà de ses frontières?" Le monde progresse et même les super-héros doivent... 31.01.2022, Sputnik France

La version woke de Superman ne convainc guère aux États-Unis.Les ventes de "Superman: Son of Kal-El", en cinq numéros, n'auront pas atteint le top 50 avec seulement 68.800 exemplaires écoulés depuis juillet, selon le site Bounding into Comics consulté par le Washington Times.Superman bisexuel qui sort avec un hommeCes faibles chiffres sont liés à un "relooking contemporain" afin d’adapter ces folles aventures aux attentes des fans, comme l’avaient voulu les auteurs. Les nouvelles BD de DC Comics mettent en scène depuis juillet 2021 Jonathan Kent, fils de Clark Kent, le Superman original.Celui-ci coche les cases de la culture progressiste ou "woke". Tout d’abord il est présenté comme bisexuel et fréquente un journaliste masculin. Dans l’une des cases, son compagnon et lui s’échangent un baiser.Il est par ailleurs décrit comme un militant pour le climat participant à une manifestation ainsi qu’un défenseur des immigrants clandestins. Le début de l’histoire le présente sauver un ours polaire piégé en mer en raison de la fonte des glaces.La fascination s’érodeL'intérêt des fans aurait encore diminué lorsque le rédacteur en chef de DC Comics, Jim Lee, a annoncé que la société changeait la devise de Superman de "Vérité, Justice et American Way" ("Truth, Justice, and the American Way" en anglais) en "Vérité, Justice et un Meilleur Lendemain" ("Truth, Justice, and a Better Tomorrow").Jim Lee a déclaré que ce changement "refléterait mieux les scénarios mondiaux que nous racontons à travers DC et honorerait l'incroyable héritage de ce personnage de plus de 80 ans à construire un monde meilleur".L'écrivain Tom Taylor a partagé sur Twitter la couverture de "Superman: Son of Kal-El"#7, montrant le super-héros brandissant une pancarte disant "School Strike For Climate" (Une grève des lycéens pour le climat). Dans une interview accordée à IGN, M. Taylor a déclaré:Le fait qu'une partie de la société américainesouhaite devenir "plus inclusive" se reflète aujourd’hui dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans la littérature et à l’écran. Commencé aux États-Unis, le mouvement woke fait parler de lui depuis quelques années.Les personnages principaux deviennent ainsi de plus en plus diversifiés chez Disney. En ce sens, La Belle et la Bête a récemment été réinterprété au théâtre avec une actrice noire, queer et corpulente. Jungle Cruise a présenté un héros qui révèle implicitement son homosexualité sans pour autant prononcer le terme, ce qui a outré certains militants. La Petite Sirène sera quant à elle incarnée par la comédienne afro-américaine Halle Bailey et Blanche-Neige par Rachel Zegler, une Américano-Colombienne.Un autre exemple est l'interprétation de l’une des épouses du roi Henry VIII par une actrice noire dans la série britannique Anne Boleyn, produite pour Channel 5.

