Boris Johnson présente ses excuses après le rapport Gray

Boris Johnson présente ses excuses après le rapport Gray

Le Premier ministre britannique a exprimé ses excuses après les conclusions de l'enquête interne menée sur des soirées organisées à sa résidence de Downing... 31.01.2022, Sputnik France

L'enquête interne, menée sur les soupçons d'infractions répétées aux restrictions sanitaires dans la résidence de Downing Street du Premier ministre britannique, a pointé un manque sérieux de leadership et des erreurs graves de jugement au sein du cabinet de Boris Johnson, montre une partie du rapport rendu public lundi.Dans son enquête sur des soirées organisées à Downing Street alors que la Grande-Bretagne était plongée en plein confinement à cause de la pandémie de coronavirus, la haut fonctionnaire Sue Gray, réputée pour son intransigeance, a condamné le comportement de certains membres du gouvernement qu'elle a jugé "difficile à justifier".Sue Gray a toutefois prévenu qu'elle ne pouvait pas présenter un rapport exhaustif sur l'enquête en raison d'un enquête menée parallèlement par la police de Londres afin d'identifier d'éventuels délits.Cette enquête de la police de Londres pourrait durer plusieurs mois.Dans son rapport, Sue Gray a aussi souligné que la "consommation excessive d'alcool" à Downing Street n'était pas appropriée.S'exprimant devant le parlement, Boris Johnson, dont l'avenir politique est menacé par cette affaire, a présenté ses excuses. Il a aussi promis des changements au sein de son cabinet.Nouveaux appels à la démissionDes opposants à Boris Johnson ont déploré que le rapport de Sue Gray ait été expurgé de certaines informations et ont renouvelé leurs appels à sa démission, ce que Boris Johnson a toujours écarté."Tout le monde sait que Boris Johnson a violé les règles et a menti au pays", a déclaré Ed Davey, le leader des libéraux-démocrates.La députée travailliste Angela Rayner a fait savoir qu'elle avait trouvé le rapport "écœurant"."Il devrait démissionner, car il a perdu la confiance du peuple britannique", a ajouté la députée.Un porte-parole de Boris Johnson a indiqué que le Premier ministre n'estimait pas avoir violé les règles.

