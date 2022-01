https://fr.sputniknews.com/20220131/coree-du-sud-hausse-alarmante-des-infections-quotidiennes-au-covid-19-1054906234.html

Corée du Sud: hausse alarmante des infections quotidiennes au Covid-19

Corée du Sud: hausse alarmante des infections quotidiennes au Covid-19

Les infections au Covid-19 ont poursuivi, lundi, leur hausse en Corée du Sud, s’installant à plus de 17,000 cas pour la troisième journée consécutive. Le pays... 31.01.2022, Sputnik France

2022-01-31T09:44+0100

2022-01-31T09:44+0100

2022-01-31T09:44+0100

corée du sud

maladies

covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/0b/1044916353_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b9a4a5ed7ad7073594af4c9ce4a0c795.jpg

Le nombre quotidien de nouvelles infections a atteint un nouveau record dimanche avec 17.529 infections. Cette hausse a ravivé les inquiétudes des autorités du pays d’autant plus qu’elle intervient au moment où des millions de Sud-Coréens s’apprêtent à voyager pour fêter en famille les festivités du nouvel an lunaire. La fête se déroulera cette année du 31 janvier au 2 février. Le gouvernement a exhorté la population à éviter de voyager durant cette période afin de prévenir la propagation du Covid-19, avertissant que les cas d’infection pourraient bondir jusqu’à 100.000 par jour au cours des prochaines semaines. Par ailleurs la KDCA a fait savoir que le nombre des décès liés à la pandémie s’est installé à 23 lundi, portant à 6.755 le nombre des morts depuis le début de la pandémie. La semaine dernière, la Corée du Sud a introduit un système de réponse médicale révisé pour contrer la vague du variant omicron. Quelque 250 centres de dépistage ont été établis dans des centres médicaux publics et des grands hôpitaux ont commencé à fournir des tests d’auto-dépistage antigéniques rapides.

corée du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

corée du sud, maladies, covid-19