https://fr.sputniknews.com/20220131/coree-du-sud-le-teletravail-devrait-renforcer-la-productivite-1054914160.html

Corée du Sud: le télétravail devrait renforcer la productivité

Corée du Sud: le télétravail devrait renforcer la productivité

Le télétravail devrait permettre à la Corée du Sud de renforcer davantage la productivité de son économie eu égard à la haute connectivité Internet du pays, a... 31.01.2022, Sputnik France

2022-01-31T16:47+0100

2022-01-31T16:47+0100

2022-01-31T16:47+0100

corée du sud

rapport

productivité

covid-19

télétravail

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044463558_0:171:1920:1251_1920x0_80_0_0_31317478b707c4102fcabdf24250a7e1.jpg

Le nombre de personnes en télétravail est passé à 1,14 million, soit 4,2 pc des personnes employées en 2021, contre environ 95.000 personnes, soit à peine 0,3 pc en 2019, avant la pandémie de Covid-19, a dit la Banque dans un rapport.En dépit de cette progression notable, le système n’a pas encore été largement adopté, le ratio de personnes travaillant à domicile étant beaucoup plus élevé dans les grandes entreprises et les professions qualifiées que dans les autres groupes, selon le rapport.Le rapport montre que le travail à domicile a été davantage adopté par les grandes entreprises et les professions qualifiées, y compris celles des secteurs technologique et financier. Le ratio était relativement faible parmi les personnes employées dans l’hébergement, la restauration et les secteurs de la santé et du bien-être. Les salaires des personnes travaillant à domicile ont augmenté de 11,8 pc et 8,2 pc en 2020 et 2021, respectivement, bien plus que les hausses de 4 pc et 2,7 pc pour les employés qui ont dû se déplacer au travail, poursuit le rapport. Le document souligne, en revanche, que le travail à domicile pouvait engendrer certains aspects négatifs dont la réduction de la communication en personne entre les employés et la difficulté pour la direction de maintenir la discipline de travail.

corée du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

corée du sud, rapport, productivité, covid-19, télétravail