https://fr.sputniknews.com/20220131/entretenir-un-chien-des-habitudes-quotidiennes-pour-sauver-la-planete-selon-un-cynologue-1054902995.html

Entretenir un chien: des habitudes quotidiennes pour sauver la planète, selon un cynologue

Entretenir un chien: des habitudes quotidiennes pour sauver la planète, selon un cynologue

Si l'on ne pense pas souvent aux animaux domestiques en prenant soin de l'environnement, des habitudes éco-friendly avec un chien à la maison pourraient aider... 31.01.2022, Sputnik France

2022-01-31T07:05+0100

2022-01-31T07:05+0100

2022-01-31T07:05+0100

écologie

chiens

terre

nourriture

planète

promenade

équipes cynophiles

excréments

protection de l'environnement

environnement

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1e/1054902966_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_353607c032e92038588fe2fad9096df5.jpg

En adoptant une approche responsable, tout amateur de chiens peut contribuer à la protection de la Terre, indique Vladimir Goloubev, président de la Fédération cynologique russe.Parmi divers types de nourriture non sèche, il vaut mieux choisir celle dans des emballages qui peuvent être recyclés, poursuit-il.Au lieu des sacs en plastique, il est préférable d'utiliser des sacs fabriqués à partir de matériaux recyclés.En outre, le cynologue conseille de ne pas jeter les emballages immédiatement dans la poubelle, mais plutôt les utiliser deux fois. Ainsi, une bouteille en plastique découpée en forme de cuillère pourrait servir de pelle pour la nourriture. Quant aux sacs pour les excréments, ils peuvent être remplacés par des emballages de crème glacée, de café ou de jus, précise-t-il."Les excréments de chiens ne sont pas du tout un engrais, ils se décomposent très lentement et entraînent la mort des plantes. Il est donc indispensable de les nettoyer non seulement pour des raisons d'esthétique et de respect des voisins, mais aussi pour l'environnement", souligne M.Goloubev.Pas de fringues en excèsLe président de la Fédération cynologique russe appelle également à n'acheter à son animal domestique que les accessoires nécessaires. Parmi eux figurent une laisse, un collier, un médaillon avec l'adresse, ainsi qu'une combinaison chaude ou des chaussures si besoin.Dans le même temps, il faut bien réfléchir aux accessoires décoratifs, comme par exemple pour une séance photo, selon M.Goloubev qui cite des nœuds pour le cou ou une casquette de baseball.Il ne faut pas non plus économiser sur les choses de première nécessité, pour qu'elles soient de qualité et durent dans le temps.Le cynologue ne recommande pas d'acheter un nouveau jouet si l'ancien est toujours en bon état. Concernant les jouets dont on n'a plus besoin, M.Goloubev propose de les vendre, de les échanger ou de les donner à des refuges pour animaux.

terre

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ekaterina Yanson https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103484/87/1034848743_0:0:3356:3356_100x100_80_0_0_a495f4f42701102dcbb6622047b4ddee.jpg

écologie, chiens, terre, nourriture, planète, promenade, équipes cynophiles, excréments, protection de l'environnement, environnement