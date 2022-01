https://fr.sputniknews.com/20220131/evacuation-en-raison-dun-feu-de-foret-a-la-frontiere-suisso-italienne--images-1054918434.html

Évacuation en raison d'un feu de forêt à la frontière suisso-italienne – images

Au moins 45 personnes ont été évacuées en raison d’un incendie qui fait ravage depuis deux jours au Monte Gambarogno, en Suisse, non loin de la frontière... 31.01.2022, Sputnik France

Le feu qui sévit sur les hauteurs du lac Majeur Monte s'est rapidement propagé en raison du vent fort et de l'extrême sécheresse qui règne dans le canton du Tessin, dans le sud de la Suisse, a indiqué la police cantonale dans un communiqué.En fin d'après-midi, les flammes s'étendaient sur une surface d'environ six hectares de forêt, le long d'une zone difficile d'accès, selon la même source.Aucune victime n'a été déplorée pour l'instant. Les causes du sinistre sont encore inconnues.Les autorités locales ont pris contact avec les autorités italiennes.Plusieurs hélicoptères, dont un Super Puma de l'armée, ont tenté lundi de circonscrire l'incendie qui s'est déclaré dimanche à 4h00 (3h00 GMT) du matin. Dans la nuit de dimanche à lundi, 32 personnes ont été évacuées de la commune d'Indemini en raison de la fumée. Auparavant, 13 autres personnes avaient été évacuées de localités avoisinantes.Pour des raisons de sécurité, plusieurs routes ont été fermées.Sur Twitter, le Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a indiqué qu'environ 65 tonnes d'eau ont jusqu'à présent été larguées sur les lieux de l'intervention.En Suisse, les incendies de forêt se produisent typiquement au printemps et sont les plus fréquents dans les régions de montagnes du sud des Alpes, au Tessin et dans les vallées des Grisons orientées au sud.Ces 20 dernières années, la Suisse a recensé en moyenne 90 incendies par an qui ont dévasté quelque 374 hectares de forêt, selon le site en ligne de l'Office fédéral de l'environnement. Plus de la moitié de ces incendies (57%) est due à l'homme, dont 12% à des actes volontaires. Un peu plus d'un dixième (14%) est causé par la foudre et environ un tiers (29%) est d'origine inconnue.

