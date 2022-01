https://fr.sputniknews.com/20220131/exclue-de-la-5g-huawei-poursuit-la-suede-en-justice-1054905681.html

Exclue de la 5G, Huawei poursuit la Suède en justice

Exclue de la 5G, Huawei poursuit la Suède en justice

Huawei a indiqué dimanche avoir intenté une procédure d'arbitrage contre la Suède sous l'égide du Groupe de la Banque mondiale, après l'interdiction faite au... 31.01.2022, Sputnik France

Elle a donc "engagé des procédures d'arbitrage (...) contre la Suède" devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), qui appartient au Groupe de la Banque mondiale, "suite à un certain nombre de mesures prises par les autorités suédoises visant directement les investissements de Huawei en Suède et excluant Huawei du lancement des produits et services destinés au réseau 5G du pays", a-t-elle ajouté.Huawei n'a pas précisé le montant des dommages et intérêts réclamés. Selon la télévision publique SVI, la somme initialement demandée était de 5,2 milliards de couronnes suédoises (495 millions d'euros), mais pourrait au final être beaucoup plus élevée.

