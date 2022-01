https://fr.sputniknews.com/20220131/la-ce-enquete-sur-les-pratiques-commerciales-de-pierre-cardin-1054908992.html

La CE enquête sur les pratiques commerciales de Pierre Cardin

La Commission européenne a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête approfondie sur les pratiques commerciales de Pierre Cardin et de son preneur de licences... 31.01.2022, Sputnik France

L'exécutif européen cherche à déterminer si la maison de mode française et Ahlers ont restreint les ventes transfrontalières et en ligne de produits Pierre Cardin sous licence "tels que les vêtements, les chaussures et les accessoires", ainsi que les ventes à des groupes de clients spécifiques, via des restrictions dans les accords de licence, explique-t-il dans un communiqué.Ahlers est le principal preneur de licence de produits Pierre Cardin dans l'espace économique européen, précise la Commission.

