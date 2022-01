https://fr.sputniknews.com/20220131/la-condamnation-du-general-ghediri-est-laffaire-dreyfus-algerienne-1054915649.html

"La condamnation du général Ghediri est l’affaire Dreyfus algérienne"?

"La condamnation du général Ghediri est l’affaire Dreyfus algérienne"?

Le général-major algérien à la retraite Ali Ghediri a été condamné en appel à quatre ans de prison ferme. Me Nabila Slimi, une de ses avocats, affirme auprès... 31.01.2022, Sputnik France

2022-01-31T18:14+0100

2022-01-31T18:14+0100

2022-01-31T19:04+0100

procès

condamnation

ali ghediri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1044536302_0:0:2324:1307_1920x0_80_0_0_4f6f225aba8f4b1680f409a84b276813.jpg

En détention depuis le 13 juin 2019, le général-major à la retraite et ex-candidat à l’élection présidentielle d’avril 2019 en Algérie Ali Ghediri a été condamné à quatre ans de prison ferme pour "participation, en temps de paix, à la démoralisation de l’armée dans le but de nuire à la défense nationale". Le seul chef d’inculpation, présenté par le parquet général dans cette affaire, est un entretien médiatique publié par le journal francophone El Watan le 25 décembre 2018. Ledit article était titré: "Gaïd Salah face à une responsabilité historique", en référence à feu le général de corps d’armée et vice-ministre de la Défense Ahmed Gaïd Salah, chef de l’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP) algérienne à l’époque. Ce verdict confirme la peine prononcée en première instance, le 22 septembre 2021, par le tribunal criminel de Dar El Beïda.Son co-accusé, l’homme d’affaires Hocine Guasmi, a écopé, quant à lui, d’une peine de 10 ans de prison ferme pour "faux et usage de faux, usurpation d'identité, intelligence avec l'étranger et atteinte au moral de l'ANP".Y a-t-il des éléments nouveaux dans le dossier d’accusation du général Ghediri? Cette condamnation a-t-elle réellement une base juridique tangible et irréfutable? Comment peut-on expliquer la confirmation de la condamnation en première instance? Y a-t-il des enjeux inavoués qui se cachent derrière cette condamnation?Cette "plaidoirie contradictoire dit tout du procès""Lors de sa prise de parole, le parquet général avait reconnu que le dossier était vide et qu’il était convaincu qu’il n’y avait aucun caractère moral pour poursuivre notre client", déclare Me Slimi, rappelant les propos du procureur général: "il n’y a aucun élément moral pour commettre le crime de la démoralisation de l’armée dans le but de nuire à la défense nationale [dans l’entretien du 25 décembre 2018 au journal El Watan, cité comme chef d’accusation, ndlr]".Et d’ajouter qu’"après avoir fait part devant toute l’assistance de sa conviction, le parquet général n’a malheureusement pas fait preuve de cohérence et d’objectivité. En effet, il a quand même requis 10 ans de prison ferme à l’encontre du général Ghediri, assommant toutes les personnes présentes au procès, dont les avocats et les membres de sa famille parmi lesquels son fils et sa fille, deux hauts gradés de l’armée toujours en active, et ses frères qui sont également des retraités de l’armée".Sinon, s’interroge-t-elle, "pour quelle raison il y avait autant d’agents de plusieurs services de sécurité, en tenues officielles et civiles, qui surveillaient de près le moindre geste des journalistes, interdits d’utiliser leurs téléphones pour prendre des notes, probablement de peur que leurs écrits apparaissent en temps réel sur les réseaux sociaux? Même les avocats étaient interdits d’échanger avec leur client durant les pauses"."A-t-il impliqué l’armée dans la vie politique"?En tant que docteur en science politiques, spécialiste des questions en lien avec la sécurité nationale, le général Ghediri était un habitué du journal El Watan dans lequel il a publié trois articles, avant l’entretien qui lui a valu l’emprisonnement. Dans cet article, il avait répondu à 15 questions, dont 10 sur la situation générale du pays, à la veille de l’élection présidentielle cruciale d’avril 2019 à laquelle feu l’ex-Président déchu Abdelaziz Bouteflika, en incapacité physique totale depuis 2013, suite à une attaque cérébrale, voulait participer en vue de briguer un cinquième mandat. Il a également répondu à quatre questions, sur le rôle que pourrait jouer le général Gaïd Salah dans le délicat moment que vivait le pays, et enfin une question sur l’institution militaire.À ce titre, Nabila Slimi rappelle que le paragraphe qui est retenu à charge dans le dossier de M.Ghediri est celui où il affirme: "Seule l’armée, en l’état actuel des choses et face à la déliquescence des autres institutions et au conditionnement dans lequel est mise l’administration, serait capable d’empêcher les uns et les autres de toucher aux urnes pour frauder et faire passer leur candidat [feu Abdelaziz Bouteflika, ndlr]. Je reste convaincu que [feu, ndlr] le général de corps d’armée Ahmed Gaïd Salah ne permettra à qui que ce soit de violer d’une manière aussi outrageuse la Constitution".À cet effet, l’interlocutrice de Sputnik se demande: "en quoi les propos du docteur Ghediri avaient porté atteinte à l’armée? N’est-ce pas ce qu’a dit notre client qui s’était réellement passé? L’armée n’a-t-elle pas assuré la sécurité et la régularité de l’élection qui avait permis l’arrivée d’Abdelmadjid Tebboune au poste de Président de la République?".Affaire Dreyfus à l'algérienne?Durant 12 ans, l'affaire Dreyfus avait profondément divisé la France et la Troisième République sur les plans militaire, social, politique et religieux. En effet, officier français de confession juive et d'origine alsacienne, Alfred Dreyfus (1859-1935) a été victime en 1894 d’une accusation et d’un procès qui a mêlé erreur judiciaire, antisémitisme et déni de justice. Cette affaire, qui constitue une éclatante démonstration de l’application de la raison d’État en régime démocratique, a divisé la France en deux camps, dreyfusards et antidreyfusards sur fond de polémiques nationalistes et antisémites violentes, entretenue par une certaine presse de l’époque.En tant que juriste et avocate, au-delà de l’aspect religieux de cette affaire ou de son aboutissement qui a vu la condamnation et la dégradation du capitaine Dreyfus, ce qui est réellement troublant, affirme Mme Slimi, "c’est le fait que sous un régime républicain et démocratique, on a pu accumuler dans le déni total, pendant trois ans, les crimes qui ont fini par être dévoilés et dénoncés sur la place publique. Mais ce qui est fascinant, c’est le fait que la victime a été sauvée par la mobilisation des intellectuels français et étrangers, des hommes politiques républicains, libéraux et socialistes, et la dignité de quelques fonctionnaires audacieux qui ont refusé d’obéir. La condamnation du général Ghediri est l’affaire Dreyfus algérienne!".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

procès, condamnation, ali ghediri