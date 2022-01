La demande européenne de gaz devrait baisser cette année

https://fr.sputniknews.com/20220131/la-demande-europeenne-de-gaz-devrait-baisser-cette-annee-1054906871.html

La demande européenne de gaz devrait diminuer cette année, son prix toujours élevé rendant le charbon plus compétitif pour la production d'électricité, a... 31.01.2022, Sputnik France

L'année dernière, la consommation européenne de gaz a augmenté de 5,5%, selon les estimations, pour atteindre 552 milliards de mètres cubes.Toutefois, la demande devrait diminuer d'environ 4,5% cette année, a indiqué l'AIE dans son rapport trimestriel sur le marché du gaz.Les prix du gaz en Europe et en Asie ont atteint des sommets l'année dernière et ils se sont élevés à un pic de 10 ans aux Etats-Unis, en raison de la réduction de l'offre, de faibles stocks, de pannes dans les infrastructures et de capacités insuffisantes pour son transport maritime.Les prix européens du charbon ont également augmenté mais moins que ceux du gaz.En Europe, les approvisionnements en gaz en provenance de Russie, inférieurs à la normale, ainsi que les craintes de perturbation liées aux tensions autour de l'Ukraine contribuent à maintenir les prix élevés et à encourager l'utilisation du charbon dans les pays qui peuvent passer d'un combustible à l'autre.Les prix devraient rester élevés durant la première moitié de l'année mais pourraient ensuite baisser si la disponibilité de l'offre s'améliore, a déclaré l'AIE.

