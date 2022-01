https://fr.sputniknews.com/20220131/la-pologne-annonce-sa-decision-de-livrer-des-armes-a-lukraine-1054919536.html

La Pologne annonce sa décision de livrer des armes à l’Ukraine

La Pologne annonce sa décision de livrer des armes à l’Ukraine

Alors que Kiev appelle les Ukrainiens à ne pas paniquer, mettant en doute les informations des autorités et médias occidentaux sur une attaque russe imminente... 31.01.2022, Sputnik France

2022-01-31T23:18+0100

2022-01-31T23:18+0100

2022-01-31T23:18+0100

international

pologne

crise en ukraine

ukraine

livraisons d'armes

armes

volodymyr zelensky

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1054919949_449:0:4090:2048_1920x0_80_0_0_d3c81816ac6041cc02371a89deee8cc9.jpg

La Pologne a pris une décision positive concernant les livraisons de munitions défensives à l’Ukraine, a annoncé ce lundi 31 janvier aux journalistes le chef du Bureau polonais de la sécurité national, Pawel Soloch.Il s’agit de "dizaines de milliers d’armes", et l’Ukraine pourrait choisir des munitions concrètes à partir d’une liste proposée à Kiev par Varsovie, a-t-il précisé.Et d’ajouter que ce matériel militaire pourrait être livré à l’Ukraine d’ici quelques jours, compte tenu du choix fait par Kiev.Manque de concentration?Sur fond de déclarations alarmantes de plusieurs pays occidentaux sur une "invasion" de l’Ukraine par les troupes russes, le Président ukrainien et son entourage assure sa population que la situation n’a guère changé depuis plusieurs mois et se trouve sous le contrôle des autorités du pays.Volodymyr Zelensky appelle les Ukrainiens à ne pas paniquer, et selon ses conseillers, peut avoir le sentiment que l’Occident exagère la menace russe pour des raisons politiques.D’après le Washington Post, ce scepticisme public du chef d’État ukrainien et de son équipe est perçu par les responsables occidentaux comme un manque de concentration.

pologne

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kirill Batarin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/02/1045430205_50:0:2070:2019_100x100_80_0_0_e1d7fbb08e90d4c0262bbfcb9e8a18a6.jpg

international, pologne, crise en ukraine, ukraine, livraisons d'armes, armes, volodymyr zelensky