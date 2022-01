https://fr.sputniknews.com/20220131/lallemagne-rate-son-objectif-dun-taux-de-vaccination-a-80-1054912562.html

L'Allemagne rate son objectif d'un taux de vaccination à 80%

Le gouvernement allemand n'est pas parvenu à atteindre avant la fin janvier son objectif d'un taux de vaccination contre le COVID-19 de 80% de la population... 31.01.2022

allemagne

vaccination

covid-19

A la date de ce lundi, 75,8% des Allemands ont reçu au moins une dose de vaccins, ce qui place le pays derrière des Etats européens comme l'Italie, la France ou l'Espagne, selon des données du Centre européen de prévention et de contrôles des maladies.Le porte-parole du gouvernement allemand n'a pas donné de nouvelle date pour cet objectif mais a dit que le but restait d'augmenter le taux de vaccination.La semaine dernière, les députés allemands ont débattu de l'obligation vaccinale, mais le sujet ne fait pas l'unanimité ni au sein de la classe politique ni au sein de l'opinion publique.Le projet de loi prévoit de rendre la vaccination obligatoire pour les plus de 50 ans et pour ceux n'ayant reçu aucune dose de vaccin.L'Allemagne a fait état lundi de 78.318 nouvelles infections journalière au COVID-19 et le ministre de la Santé Karl Lauterbach, qui doit rencontrer dans la journée les autorités régionales sanitaires, a prévenu que le nombre de nouvelles infections pourrait atteindre 400.000 par jour en raison du variant Omicron très contagieux.

