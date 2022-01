https://fr.sputniknews.com/20220131/le-fils-domicron-detecte-en-australie-en-pleine-vague-de-deces-1054905921.html

Le "fils d’Omicron" détecté en Australie en pleine vague de décès

Après que le Danemark a constaté une majorité de cas causés par le sous-variant de l’Omicron BA.2, l’Australie constate à son tour son arrivée. Si le nombre de... 31.01.2022, Sputnik France

covid-19

france

australie

danemark

olivier véran

covid-19

coronavirus sars-cov-2

variant omicron du covid-19

Tandis que l’Australie constate un pic de décès liés au Covid, leur nombre s’élevant à près de 200 au 29 janvier, les autorités ont annoncé dans les médias la détection dans un certain nombre d’États de la souche dite "fils d’Omicron".Le responsable de la lutte contre le Covid-19 de l’État de Victoria, Jeroen Weimar, a fait savoir que les autorités avaient détecté "littéralement une poignée" de cas de ce sous-variant surnommé "fils d’Omicron".Le responsable a tenu à souligner, lors d’un point-presse à Melbourne, qu’"au fur et à mesure que de nouvelles informations arriveront, [ils] ajusterons [leur] stratégie si nécessaire".Durant une grande partie de la pandémie, l’Australie a réussi à contenir les infections grâce à la fermeture massive des frontières et à une stratégie de dépistage agressive. Or, l’arrivée du variant Omicron a mis à rude épreuve le système, le pays enregistrant depuis ces dernières semaines des record de cas quotidiens. Sur près de 3.000 morts liées au Covid, plus de 1.000 sont survenues au courant du mois dernier.BA.2 gagne du terrainLe sous-variant BA.2, détecté déjà dans plus de 40 pays, suscite l’inquiétude quant à sa contagiosité. Pour le moment, il est majoritaire au Danemark.Dans un entretien sur LCI le 25 janvier, le ministre français de la Santé a expliqué que "les cellules humaines pourraient ne pas le reconnaître, alors même qu'elles auraient déjà été exposées au variant Omicron"."Ce que disent les Danois, c'est que c'est exactement le même, à une différence, qu'il nous faut explorer, qui est qu'on pourrait se recontaminer potentiellement au sous-variant BA.2 même lorsque nous aurions été contaminés par le variant Omicron", a ajouté Olivier Véran.Bien que ce sous-variant ne soit pas "plus dangereux", des doutes persistent quant à savoir s’il le serait "moins" ou autant, a-t-il par ailleurs indiqué.Diffusion en FranceMême si le variant "BA.1 est actuellement toujours dominant dans l’Hexagone", des analyses plus sophistiquées montrent que "le BA.2 devient vite prévalant", a expliqué dans les colonnes de Midi Libre le docteur Jean-Paul Ortiz, président et porte-parole des Médecins libéraux de France.

france

australie

danemark

Actus

