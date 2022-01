https://fr.sputniknews.com/20220131/le-plan-crack-de-la-mairie-de-paris-est-gele-avant-la-presidentielle-1054913769.html

Le plan crack de la mairie de Paris "est gelé" avant la présidentielle

Le plan crack de la mairie de Paris "est gelé" avant la présidentielle

Critiqué par de nombreux collectifs et associations, le projet de la mairie de Paris d’ouvrir de nouvelles salles de shoot a été "gelé" le temps de la campagne... 31.01.2022, Sputnik France

2022-01-31T20:22+0100

2022-01-31T20:22+0100

2022-01-31T20:23+0100

france

drogue

emmanuel macron

préfecture de police de paris

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/1045554955_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c52b6c4c9b6964f7a826272904666a78.jpg

La préfecture de police de Paris a dû renoncer le 28 janvier à son idée de déplacer les consommateurs de crack du nord-est de la capitale à Bercy-Charenton à cause de l’opposition des autorités. Commentant sur BFM TV ce bras de fer, Alice Coffin, militante féministe et conseillère municipale écologiste à la mairie de Paris, est revenu sur le projet des salles de shoot.En effet, le 24 janvier, Mme Souyris a confirmé au Parisien que le plan de lutte contre la crise du crack dans la capitale, approuvé par le gouvernement et par l’Assemblée nationale, attendait un décret d’application.Des riverains sont contreLes salles de shoot ont pour but de permettre aux toxicomanes de s'injecter de l'héroïne et d'autres opiacés avec du matériel stérile et de fumer du crack dans un environnement sécurisé. Pour l’instant, il n'existe que deux structures du genre en France: à Strasbourg et à Paris. Fin août, Anne Hidalgo a proposé d’ouvrir dans la capitale quatre nouveaux sites.L’initiative n’a pas été du goût de nombreux collectifs de riverains et d’associations. Début novembre, ils ont adressé une lettre commune à Emmanuel Macron, demandant de réviser le projet. Ils ont estimé que la mairie de Paris n’avait pas proposé d’autres solutions car "l’ouverture de ces HSA (Haltes soins addiction, ndlr) ne fera qu’aggraver la situation".Ils ont de plus souligné que ces établissements "auront pour objectif principal l’accompagnement de l’addiction afin de réduire les risques pour les toxicomanes, sans viser l’abstinence pérenne, pourtant essentielle". Ils mentionnent à titre d’exemple "les communautés thérapeutiques dont les résultats sont probants".

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ivan Dubrovin https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103507/42/1035074283_0:0:610:609_100x100_80_0_0_be301b24216a3b04a1b6751dc8b06a46.jpg

france, drogue, emmanuel macron, préfecture de police de paris