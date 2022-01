https://fr.sputniknews.com/20220131/le-premier-ministre-canadien-justin-trudeau-annonce-etre-positif-au-covid-19--1054912671.html

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau annonce être positif au Covid-19

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau annonce être positif au Covid-19

Cas contact, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé qu'il avait testé positif au Covid-19. Il reste à l'isolement pendant cinq jours à compter... 31.01.2022, Sputnik France

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé lundi avoir reçu un résultat positif au Covid-19 sans toutefois avoir de symptômes graves.Justin Trudeau a une nouvelle fois appelé les Canadiens à se faire vacciner et à recevoir leur dose de rappel.M. Trudeau doit s'exprimer lundi en fin de matinée lors d'une conférence de presse. Mais il ne pourra donc pas être présent physiquement dans l'après-midi lors de la reprise des activités à la Chambre des communes à Ottawa, devant laquelle des camionneurs et opposants aux mesures sanitaires manifestent depuis deux jours.Samedi, des milliers de personnes et des centaines de camions ont bloqué le centre-ville de la capitale fédérale canadienne en opposition aux mesures sanitaires et à la vaccination obligatoire pour franchir la frontière canado-américaine.Justin Trudeau, 50 ans, était à l'isolement parce que l'un de ses enfants avait été testé positif au Covid-19, d'après les médias canadiens. Il a reçu début janvier sa troisième dose de vaccin.En mars 2020, au début de la pandémie, Justin Trudeau avait dû se placer en isolement durant 14 jours après la contamination de son épouse Sophie Grégoire Trudeau, testée positive au retour d'un déplacement à Londres.

