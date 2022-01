https://fr.sputniknews.com/20220131/londres-promet-le-plus-severe-regime-de-sanctions-visant-moscou-en-cas-dattaque-contre-lukraine-1054918145.html

Londres promet "le plus sévère régime de sanctions" visant Moscou en cas d’attaque contre l’Ukraine

Le Royaume-Uni instaurera "le plus sévère régime de sanctions" contre la Russie si cette dernière agresse militairement l’Ukraine, a promis la chef de la... 31.01.2022, Sputnik France

En cas d’invasion militaire russe en Ukraine, Londres imposera les sanctions les plus sévères contre Moscou, a fait savoir la ministre britannique des Affaires étrangères Liz Truss intervenant ce lundi 31 janvier devant la Chambre des communes.Selon la chef du Foreign Office, aucune mesure "n’est à exclure" face à une éventuelle agression, et "il n’y a aucun endroit pour s’en cacher".Washington vise l’élite dirigeante russeLa semaine dernière, Liz Truss avait annoncé que le Royaume-Uni prévoyait de doubler le nombre de ses soldats stationnés en Estonie sur fond de crise autour de l’Ukraine.Pour sa part, la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki a confirmé ce lundi que Washington avait mis au point des sanctions à adopter contre des représentants de l’élite dirigeante russe et des membres de leurs familles en cas de conflit militaire opposant Moscou à Kiev.Auparavant, la vice-secrétaire d’État américaine Victoria Nuland a jugé inutile d’imposer des sanctions à l’encontre de la Russie de façon préventive, comme le proposaient plusieurs membres du Sénat.

