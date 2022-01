https://fr.sputniknews.com/20220131/orpea-limoge-son-directeur-general-nomme-un-nouveau-pdg-1054904821.html

Orpea limoge son directeur général, nomme un nouveau PDG

Orpea limoge son directeur général, nomme un nouveau PDG

Le conseil d'administration d'Orpea, groupe mis en cause cette semaine dans un livre sur la gestion des Ehpad en France, a annoncé dimanche le limogeage de son...

Ce nouveau président-directeur général, Philippe Charrier, nommé avec effet immédiat, "aura pour mission de garantir, sous le contrôle du conseil (d'administration), que les meilleures pratiques sont appliquées dans toute l’entreprise et de faire toute la lumière sur les allégations avancées", a dit Orpea dans un communiqué.Diplômé d'HEC, Philippe Charrier était président non exécutif du conseil d’administration d'Orpea depuis mars 2017.Dans un livre-enquête baptisé "Les Fossoyeurs et paru cette semaine, Orpea, qui se revendique comme "l'un des principaux acteurs mondiaux de la prise en charge globale de la dépendance, avec un réseau de 1.156 établissements pour 116 514 lits", est accusé d'actes de négligence et d'imposer des restrictions aux résidents de ses établissements.Le groupe a annoncé mercredi la création d'une mission indépendante d'évaluation sur les accusations portées à son encontre, tout en réaffirmant "qu’à aucun moment la direction du groupe n'a mis en place un système quelconque pour orchestrer les pratiques qui lui sont reprochées".Philippe Charrier était directeur général des laboratoires pharmaceutiques Mayoly Spindler depuis 2019.

