Turquie: plus de 30 millions de touristes en 2021

La Turquie a accueilli en 2021 plus de 30 millions de visiteurs, soit une augmentation de plus de 88% par rapport à 2020, a annoncé lundi le ministère de la... 31.01.2022, Sputnik France

Maghreb Arabe Presse

