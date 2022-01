https://fr.sputniknews.com/20220131/une-mere-depressive-jette-sa-fille-de-trois-ans-dans-lenclos-dun-ours-du-caucase---video-1054913144.html

Une mère dépressive jette sa fille de trois ans dans l’enclos d’un ours du Caucase - vidéo

Une mère dépressive jette sa fille de trois ans dans l’enclos d’un ours du Caucase - vidéo

Un drame hors du commun a eu lieu dans le zoo de Tachkent, en Ouzbékistan, où une mère souffrant de dépression a jeté sa fille de trois ans dans l’enclos d’un... 31.01.2022, Sputnik France

2022-01-31T19:52+0100

2022-01-31T19:52+0100

2022-01-31T19:52+0100

animaux

enfants

dépression

zoo

ours

ouzbékistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104394/13/1043941320_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_3780aa9ccc62bce68fab7279dcac89a5.jpg

Une petite de trois ans a évité la mort après que sa mère dépressive l’a jetée dans l’enclos d’un ours dans le zoo de Tachkent, la capitale ouzbèke, a annoncé le service de presse du ministère de la Famille.Bien que le grand carnivore n’ait pas touché à l’enfant, la fillette a toutefois subi une blessure crânio-cérébrale ouverte et une commotion après avoir chuté de près de cinq mètres de hauteur, précise le ministère de la Santé.Comme en témoignent les images des caméras de surveillance, les employés du zoo ont immédiatement réagi et se sont précipités au secours de la victime. L'ours, du Caucase, s'est en effet désintéressé de la fillette, après s'en être brièvement rapproché.Cette dernière a reçu tous les soins nécessaires. Son état de santé est maintenant considéré comme satisfaisant.Enquête ouverteUne enquête a été ouverte pour tentative d’homicide volontaire, et la femme risque jusqu’à 15 ans de prison. Selon les autorités, la suspecte se trouvait en état de dépression, "car son époux était parti en Russie et ne vivait plus avec elle".D’après les données officielles, plus de 20% de la population économiquement active de l’Ouzbékistan, soit près de 1,6 million de personnes, travaillent actuellement à l’étranger, dont 1,1 million en Russie.

ouzbékistan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

animaux, enfants, dépression, zoo, ours, ouzbékistan