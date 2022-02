Nouvel An lunaire: le Tigre d’eau prend le pouvoir

© AP Photo / Andy Wong

Selon une légende, le premier jour de la nouvelle année, un monstre appelé Nian (qui signifie "année" en chinois) arrive dans les villages et les campagnes. Il dévore le bétail, les céréales et les réserves de nourriture et parfois même les villageois, surtout les enfants. Un jour, les gens ont vu que Nian était effrayé par un petit enfant habillé en rouge. C’est ainsi qu’est née la tradition de suspendre des lanternes et des rouleaux rouges aux fenêtres et aux portes des maisons et de tirer des feux d’artifice le soir du Nouvel An.

Sur la photo: une famille chinoise se préparant aux célébrations du Nouvel An lunaire dans la province du Shandong.