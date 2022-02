https://fr.sputniknews.com/20220201/amnesty-accuse-israel-de-mener-une-politique-dapartheid-1054928392.html

Amnesty accuse Israël de mener une politique d'"apartheid"

Amnesty International accuse Israël d'imposer aux Palestiniens un régime d'apartheid, dans un rapport publié mardi qui dénonce des politiques systématiques de... 01.02.2022, Sputnik France

Amnesty s'appuie sur un rapport de 211 pages qui détaille les mesures de "ségrégation territoriale et restrictions de mouvement, saisies massives de biens fonciers et immobiliers, expulsions forcées, détentions arbitraires, tortures, homicides illégaux".Amnesty est la deuxième grande organisation de défense des droits humains à accuser Israël d'apartheid et de crime contre l'humanité en moins d'un an, après Human Rights Watch en avril dernier.Le gouvernement israélien a vivement réagi à cette nouvelle mise en cause, accusant Amnesty de "conforter et recycler des mensonges" propagés par des groupes qui cherchent à "jeter de l'huile sur le feu de l'antisémitisme", et de chercher ainsi à "délégitimer Israël".Les mouvements palestiniens ont à l'inverse applaudi la publication du rapport.Exemples à l'appui, Amnesty accuse Israël d'avoir mis en place "à travers des lois et des politiques discriminatoires", "un système d'oppression et de domination institutionnalisé à l'encontre du peuple palestinien".

