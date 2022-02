https://fr.sputniknews.com/20220201/critique-du-neoliberalisme-de-la-deification-du-leader-aux-consequences-sur-la-gestion-des-societes-1054927584.html

Critique du néolibéralisme: de la déification du leader aux conséquences sur la gestion des sociétés

"Il y a, plus que jamais, dans ces concepts un culte du leader qui le porte à une véritable 'déification'", analyse auprès de Sputnik le Pr Omar Aktouf

Pourquoi les employés ou les ouvriers qualifient-ils souvent leurs dirigeants, bien entendu par dérision, de "pharaons", de "Dieux sur terre", de "gens qui se croient nés d'une créature extraterrestre"? Ainsi, y a-t-il des liens entre la position de pouvoir des dirigeants ou des leaders, selon la terminologie néolibérale, la déification de soi-même, les fantasmes de toute-puissance et l’illusion d’immortalité?"Il n’y a là qu’idéologie qui arrange ceux qui la promulguent""La plus grande partie de la littérature du management néolibéral traditionnel est constituée de véritables cultes de l’individu exceptionnel, du héros créateur et demi-dieu, selon l’étymologie grecque, du bâtisseur d’organisations, etc.", indique le Pr Aktouf.Et d’ajouter que "c’est cette vaste littérature qui a fondé profondément et durablement l’idée que l’humanité était divisée en deux catégories. Une majorité de sortes d’incapables destinés à être des ressources, d’un côté, et d’un autre côté, en très faible minorité, de quelques individus d’exception qui portent en eux, de façon quasi innée, le phénomène entrepreneurial, le fait d’être leader, ou alors l’héritier, de façon quasi génétique, de lignées de parents ou d’ancêtres ayant eu la chance d’appartenir à cette minorité". Or, selon lui, "il n’y a là qu’idéologie qui arrange ceux qui l’entretiennent, qui va être à l’origine d’un mythe consistant à faire croire qu’il existe des personnes faites pour être des dirigeants et des gestionnaires et d’autres non. Ce mythe managérial fait du dirigeant un leader par don inné, une sorte de Dieu créateur, qui seul sait et peut gérer, diriger ou élaborer une stratégie".Quid des autres modèles de gestion?Cependant, devant les énormes différences de productivité, de rentabilité, de qualité, d'engagement des employés, qui ne cessent de se creuser entre le modèle de capitalisme financier à l’américaine, d'un côté, et celui plus industriel et technique de pays tels que l’Allemagne, les États scandinaves, le Japon, la Corée du Sud et actuellement la Chine, Omar Aktouf estime qu’il "y a lieu de se demander si le mode de relations existant entre dirigeants et dirigés n'y est pas pour quelque chose?"

