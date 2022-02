https://fr.sputniknews.com/20220201/france-plus-de-115-tonnes-de-stupefiants-saisies-par-les-douanes-en-2021-1054926849.html

France: plus de 115 tonnes de stupéfiants saisies par les Douanes en 2021

Les saisies de stupéfiants réalisées par les Douanes françaises ont augmenté de 30 % en 2021, passant de 88,72 tonnes en 2020 à 115,4 tonnes l'année suivante... 01.02.2022, Sputnik France

Les quantités de cocaïne saisies ont doublé par rapport à 2020 en passant de 9,06 tonnes à 18,62 tonnes (+ 106 %). “Il s’agit des plus importantes saisies jamais réalisées sur le territoire français, selon un communiqué de Bercy.En outre, 74,86 tonnes de cannabis ont été confisquées en 2021 contre 60,32 tonnes l’année précédente, soit une hausse de 24 %.Par ailleurs, le communiqué fait état d’une augmentation de 29% du nombre d’affaires liées au trafic de drogue, passant de 16.244 en 2020 à 20.905 en 2021.Le nombre d’affaires dans le fret express et postal augmente de 60 % passant de 7.328 en 2020 à 11.703 en 2021, tandis que les quantités de stupéfiants saisies sur ce vecteur ont progressé de 35 %, de 15,47 tonnes en 2020 pour s’établir à 20,93 tonnes en 2021.Plus de la moitié (56 %) des saisies de stupéfiants concernaient le vecteur fret express et postal, note le communiqué.

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

