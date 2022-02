https://fr.sputniknews.com/20220201/huit-morts-dont-trois-enfants-dans-une-explosion-de-gaz-en-algerie-1054933879.html

Huit morts dont trois enfants dans une explosion de gaz en Algérie - photos

Huit personnes, dont trois enfants, sont mortes brûlées mardi 1er février à Sétif, dans l'est de l'Algérie, dans un incendie provoqué par une explosion de gaz... 01.02.2022, Sputnik France

Le sinistre s'est déclaré à la suite d'une explosion au rez-de-chaussée d'une maison qui contenait des matières premières pour la fabrication de cosmétiques, avant de se propager à trois habitations voisines, selon le service de secours."Le bilan, non définitif, est de huit morts brûlés -trois femmes, deux hommes, trois enfants- et de deux blessés", a indiqué la Protection civile sur Twitter.Fin 2020, cinq personnes avaient été tuées et 16 blessées dans l'ouest de l'Algérie dans l'explosion d'un gazoduc endommagé durant des travaux effectués par un entrepreneur à proximité.

