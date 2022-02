https://fr.sputniknews.com/20220201/kalachnikov-livre-ses-fusils-dassaut-en-asie-pacifique-1054923505.html

Kalachnikov livre ses fusils d’assaut en Asie-Pacifique

Le groupe Kalachnikov, fabricant de 95% des armes à feu en Russie, a produit un important lot de fusils d’assaut pour un client d’Asie-Pacifique. 01.02.2022, Sputnik France

Le groupe Kalachnikov, qui fabrique actuellement un large éventail de produits militaires et civils depuis des armes de précision jusqu’au matériel médical en passant par des drones, des bateaux et de l’aérospatial, privilégie cependant les armes à feu.En 2021, la production de différentes armes destinées à l’exportation a augmenté de 70% par rapport à 2020.Il s’agit essentiellement de fusils d’assaut des séries 100 (Black Kalashnikov), 200 et Ratnik, ainsi que de différents types d’armes de précision.Des produits exportés dans 27 paysSelon le directeur général du groupe Vladimir Lépine, des produits militaires et civils de Kalachnikov sont actuellement livrés dans 27 pays.Le groupe, qui produit 95% des armes à feu en Russie, accorde une attention particulière à la diversification de ses produits et étend ses compétences dans les constructions navales, la production de drones et de motos.Il produit également du matériel médical et micro-électronique.La marine russe intéressée par un aéroglisseur de KalachnikovLe 31 janvier, Sergueï Antonov, directeur général des chantiers navals de Rybinsk faisant partie du groupe Kalachnikov, a annoncé que la marine russe était intéressée par un de ses produits, à savoir l’aéroglisseur Haska-10.Ce véhicule amphibie sert à transporter des matériels et des cargaisons dans les régions privées d’infrastructures routières, notamment dans les zones arctiques.

asie-pacifique

kalachnikov, asie-pacifique, exportations, fusil d'assaut, commande