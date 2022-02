La CEDEAO "condamne" une "tentative de coup d'État" à Bissau

https://fr.sputniknews.com/20220201/la-cedeao-condamne-une-tentative-de-coup-detat-a-bissau-1054931973.html

La CEDEAO a "condamné" une "tentative de coup d'État" à Bissau où des tirs nourris se poursuivaient dans le secteur du palais du gouvernement. L'Onu a appelé à... 01.02.2022, Sputnik France

La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) a condamné une tentative de putsch en cours selon elle en Guinée-Bissau, et a demandé aux militaires de "retourner dans leurs casernes"."La CEDEAO suit avec une grande préoccupation l'évolution de la situation en Guinée-Bissau caractérisée ce mardi, 1er février 2022, par des tirs de militaires autour du palais du gouvernement", souligne l'organisation régionale dans un communiqué.L'organisation ouest-africaine "condamne cette tentative de coup d'État et tient les militaires responsables de l'intégrité physique du Président Umaro Sissoco Embalo et des membres de son gouvernement".Tirs entendusDes médias ont rapporté que des tirs nourris étaient entendus mardi après-midi dans le secteur du palais du gouvernement à Bissau, capitale de la Guinée-Bissau.Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a appelé à la “cessation immédiate" des combats. Dans un communiqué, il s’est dit "profondément préoccupé par les informations sur des combats intenses à Bissau”, appelant au “plein respect des institutions démocratiques du pays".

