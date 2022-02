https://fr.sputniknews.com/20220201/la-monnaie-numerique-de-linde-bientot-une-realite-1054924374.html

La monnaie numérique de l'Inde "bientôt une réalité"

La propre monnaie numérique de l'Inde sera bientôt une réalité, a indiqué, mardi, la ministre indienne des Finances, Nirmala Sitharaman. 01.02.2022

S'exprimant à l'occasion de la présentation du budget de l'exercice 2022-2023, Mme Sitharaman a annoncé que la monnaie numérique sera émise par la Banque centrale indienne en 2022-23 en utilisant la technologie blockchain, notant que "cela donnerait un grand coup de pouce à l'économie".La Banque centrale avait déclaré en juillet dernier qu'elle travaillait sur sa propre monnaie numérique sous l'appellation de "Central Bank Digital Currency" (CBDC). Le sous-gouverneur de la Banque, Rabi Sankar, avait alors déclaré qu'elle serait identique et aussi échangeable que la monnaie fiduciaire.Le gouvernement indien compte présenter une loi pour interdire les cryptomonnaies privées et créer un cadre pour une monnaie numérique contrôlée par la Banque centrale.La loi proposée "cherche à interdire toutes les cryptomonnaies privées en Inde, cependant, elle permet certaines exceptions pour promouvoir la technologie sous-jacente des cryptomonnaies et ses utilisations", selon le bulletin du Parlement.De l'avis des autorités indiennes, la cryptomonnaie privée crée une sphère d'investissements parallèle et non règlementée qui peut être utilisée dans des transactions et des échanges interdits par la loi.Par ailleurs, la ministre des Finances a annoncé le projet de créer une université numérique qui "donnera accès à une éducation de classe mondiale aux étudiants de tout le pays".L'université numérique, précise Mme Sitharaman, sera basée sur un modèle de réseau "hub and spoke" qui fait référence à une méthode de distribution d'information dans laquelle tout provient d'un "hub" centralisé, puis se déplace vers des emplacements plus petits pour la consommation finale.Chaque hub devra développer une expertise de pointe en matière de technologies de l'information et de la communication", a-t-elle dit.

