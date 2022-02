https://fr.sputniknews.com/20220201/la-nuptialite-en-hausse-en-france-le-budget-du-mariage-depasse-les-11000-euros-1054928239.html

La nuptialité en hausse en France, le budget du mariage dépasse les 11.000 euros

La nuptialité en hausse en France, le budget du mariage dépasse les 11.000 euros

Après une chute liée aux restrictions épidémiques, le nombre de mariages est reparti à la hausse en France. Le budget de la cérémonie dépasse les 11.000 euros... 01.02.2022, Sputnik France

2022-02-01T21:36+0100

2022-02-01T21:36+0100

2022-02-01T21:36+0100

france

mariage

statistique

étude

crise sanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1051789372_0:88:1921:1168_1920x0_80_0_0_7bb634d7c81b8173fc7fe6a20c435fa3.jpg

Côté mariages, la situation semble se redresser en France. Si sur fond de pandémie, l’année 2020 a enregistré une baisse record dunombre de célébrations (155.000 contre 224.000 en 2019 selon l‘Insee), de nombreux couples ayant reporté leur union, les mariages sont repartis à la hausse en 2021 (plus de 220.000 cérémonies). La tendance devrait se maintenir durant l’année en cours, estiment les spécialistes.En effet, le rebond de 2021 a presque permis de revenir au niveau de 2019, malgré les restrictions sanitaires toujours présentes, même si les célébrations de mariages n’ont pas été interdites l’année dernière, note l’Institut national de la statistique et des études économiques. Le nombre de pactes civils de solidarité (PACS) conclus en 2020 (174.000) a été en baisse de 11% par rapport à 2019 (–22.000), une chute bien moindre que celle des mariages, ajoute l’Insee.En 2020, "seulement 30 à 40.000 [mariages] ont été suivis d'une fête", a fait savoir à l'AFP Stéphane Seban, fondateur et organisateur depuis 15 ans du salon du mariage qui a eu lieu le week-end dernier à Paris. Selon lui, sous le coup de la pandémie, l’édition 2022 a en outre accueilli "180 exposants contre 300" en 2020.Le crédit comme option préféréeCependant, les futurs mariés semblent optimistes puisque, malgré la hausse des prix, ils prévoient de dépenser en moyenne 11.063 euros pour les noces, comme le constate une étude réalisée par CSA Research pour Cofidis, une société de Cofidis Group spécialisée dans le crédit vendu et géré à distance. Le prix moyen avoisine en effet les 12.000 euros, mais cette somme peut grimper jusqu’à 16.395 euros chez les 35-49 ans, note l'étude.En outre, ajoute CSA, les Français dépensent ou pensent dépenser en moyenne 3.684 euros pour leur voyage de noces. Or, les personnes interrogées estiment qu’il leur manque en moyenne 5.558 euros "pour financer leur mariage idéal". Par conséquent, le crédit à la consommation apparaît comme un mode de financement utile pour plus d’un tiers (36%) des habitants. Il est utilisé par 13% des jeunes mariés ou futurs mariés (19% chez les 18-34 ans).Les Français se marient de plus en plus tardL’âge moyen des mariés de sexe différent augmente régulièrement depuis plus de 20 ans, note également l’Insee. Il a fortement augmenté en 2020, probablement en raison des restrictions sanitaires qui pouvaient empêcher les plus jeunes d’organiser leurs noces comme ils le souhaiteraient.En 2020, les femmes se sont mariées en moyenne à 36,7 ans, contre 36,3 ans en 2019, et les hommes à 39,3 ans, contre 38,8 ans, précise l’étude. En revanche, en 2021, l’âge moyen au mariage a baissé à 36,6 ans pour les femmes et 39,1 ans pour les hommes.Quant aux couples homosexuels, l’âge au mariage est toujours supérieur à celui des conjoints de sexe différent: 37,2 ans pour les femmes en 2021, contre 38,6 ans en 2020, et 44 ans pour les hommes, après 44,4 ans. Depuis 2013, leur âge tendait à diminuer, mais a augmenté en 2020, comme pour les couples hétérosexuels, avant de diminuer à nouveau en 2021.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anastassia Verbitskaïa https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/90/1035019020_173:205:481:513_100x100_80_0_0_5dc7635a595d6cc67969ee5d8f080ead.jpg

france, mariage, statistique, étude, crise sanitaire