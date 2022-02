https://fr.sputniknews.com/20220201/macron2022-vers-la-liquidation-totale-de-la-france-1054931343.html

Macron 2022, vers la "liquidation" totale de la France?

Macron 2022, vers la "liquidation" totale de la France?

Dans deux mois, le Président achèvera son mandat. Il aura passé cinq années à la tête de la France, et pourrait bien en ajouter cinq de plus. Comment saisir... 01.02.2022, Sputnik France

2022-02-01T17:19+0100

2022-02-01T17:19+0100

2022-02-01T17:19+0100

présidentielle 2022

emmanuel macron

gouvernement

flux

présidentielle française 2022

macronisme

président liquide

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1b/1054626177_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_6e6ce8feeedc685748d52d3376036c19.jpg

D’Emmanuel Macron, tout aura été dit durant ses cinq années passées au Château. Chef de la start-up nation ou Président jupitérien, les qualificatifs n’auront pas manqué. Reste que ces dénominations, quand elles ne se contredisent pas, ne recoupent qu’en partie l’identité du Président de la République. Pour l’essayiste Erwan Barillot, qui vient de signer Le Président Liquide (Éd. Perspectives Libres), cette impasse n’en est pas une. Elle met à nue l’identité même du Président de la République, celle d’un «Président liquide».En se référant aux travaux du penseur anglo-polonais Zygmunt Bauman, le jeune essayiste réinvestit le concept de «liquidité» en l’appliquant au macronisme. Emmanuel Macron est accusé sous sa plume de substituer la logique d’ordre et de stabilité du monde ancien et solide à celle des flux, du mouvement, du provisoire et donc du précaire.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Thomas Arrighi https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/09/1044902995_0:162:1006:1167_100x100_80_0_0_fe532261a3acd52802e836bd6222becc.jpg

emmanuel macron, gouvernement, flux, présidentielle française 2022, macronisme, président liquide