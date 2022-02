https://fr.sputniknews.com/20220201/marine-le-pen-serait-prete-a-boycotter-le-debat-en-labsence-demmanuel-macron-1054921444.html

Marine Le Pen serait prête à boycotter le débat en l’absence d’Emmanuel Macron

01.02.2022

Après que la candidate de droite Valérie Pécresse a "solennellement" demandé "un débat avec Emmanuel Macron", qui semble vouloir sauter cette étape de la course présidentielle, c’est au tour de Marine Le Pen de commenter la situation.L’entourage de la présidente du Rassemblement national (RN) a évoqué le 31 janvier à BFM TV le souhait de cette dernière de boycotter le débat si le locataire de l’Élysée n’y prend pas part."Une campagne de morts-vivants", selon AttalSi Emmanuel Macron ne s’est publiquement pas exprimé quant à sa participation à un débat en vue de la présidentielle, plusieurs patrons de médias ont indiqué, cités par Le Figaro, qu’il "n’a[vait] pas très envie" de s’y soumettre.Un communicant du gouvernement avait plus tôt glissé auprès du Parisien qu’à son avis, "les autres n’ont aucun intérêt à le faire", "si lui [Emmanuel Macron, ndlr] n’y va pas".Toujours dans les colonnes du Parisien, Gabriel Attal s’est dit le 30 janvier "sceptique" quant à l’idée d’une participation du chef de l’État à un débat avant le premier tour de la présidentielle. Le porte-parole du gouvernement est allé jusqu’à tacler ce format.Et d’ajouter que les adversaires d’Emmanuel Macron, qui temporise toujours sur sa candidature, installent, selon Attal, "une campagne de morts-vivants."Le 31 janvier, un proche du Président a fait savoir auprès de Franceinfo que la "question" des débats était "démagogique", mais dans le même temps a martelé:"Le débat avec 15 candidats, on l’exclut".

