https://fr.sputniknews.com/20220201/melenchon-pose-une-condition-pour-bavarder-avec-taubira-1054925311.html

Mélenchon pose une condition pour "bavarder" avec Taubira

Mélenchon pose une condition pour "bavarder" avec Taubira

Contacté par Christiane Taubira après la victoire de cette dernière à la primaire populaire, Jean-Luc Mélenchon a regretté une candidature de plus à gauche... 01.02.2022, Sputnik France

2022-02-01T12:40+0100

2022-02-01T12:40+0100

2022-02-01T12:40+0100

présidentielle 2022

françois hollande

jean-luc mélenchon

christiane taubira

gauche

primaire populaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1045701904_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_90fb3bec059f7bf217eb7156c89d2435.jpg

L’événement devait initialement permettre d’unir la gauche, mais il n’a fait que mettre en avant la candidature supplémentaire de Christiane Taubira. L’ex-ministre de la Justice a remporté dimanche 30 janvier la primaire populaire, une consultation citoyenne dont la plupart des principaux candidats ont refusé de reconnaître la légitimité. L’un de ses adversaires du côté gauche, Jean-Luc Mélenchon, lui a reproché ses propos sur le nombre de candidatures à gauche.Au lendemain de l’événement, BFM TV a révélé que l’ex-ministre de la Justice a tenté de joindre les différents candidats de gauche. Dans le SMS révélé par la chaîne, le candidat de La France insoumise (LFI) s’agace face à cette énième candidature.Afin de justifier son refus de parler par téléphone, il raconte garder "un souvenir attristé de (leurs) contacts précédents". En guise de condition à tout contact éventuel avec l’ancienne ministre, il veut qu’elle s’oppose au serment de Romainville, qui "vise à empêcher de force (sa) candidature". Il s'agit de l'action menée par des dizaines d’élus socialistes et Génération.s en octobre, s'engageant à retenir leur parrainage, afin de les pousser à participer à l'initiative citoyenne de la Primaire populaire."Je mets un préalable à une nouvelle occasion de bavarder: l’arrêt immédiat des appels à bloquer les parrainages. C’est un mépris inacceptable."Unir les candidats de la gaucheСomme elle l’avait promis auparavant, Christiane Taubira a appelé lundi tous ses principaux concurrents de gauche pour les inviter au rassemblement.Son entourage a raconté à l’AFP qu’"elle les a tous appelés" et "leur a indiqué que le vote à la primaire populaire indiquait une aspiration puissante à l’union et qu’on ne pouvait pas s’asseoir sur le vote de 400.000 personnes".Toutefois, l’ex-Président François Hollande a fustigé que la primaire "ne change rien" et que la gauche reste dans l'impasse.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Dedkova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/11/1045360492_0:0:372:371_100x100_80_0_0_e92cdeadfb140978d19acab6230c414d.jpg

françois hollande, jean-luc mélenchon, christiane taubira, gauche, primaire populaire